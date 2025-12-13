Letra y significado de 'Érase Una Vez (Once Upon a Time)', la canción de España en Eurovisión Junior 2025
Érase Una Vez (Once Upon a Time), la canción de Gonzalo Pinillos que representa a España en Eurovisión Junior 2025, es una oda a la lectura y a la imaginación. "¡Todo es posible!", dice el final de la letra.
Este año, Gonzalo Pinillos recoge el testigo en Eurovisión Junior 2025 de Chloe DelaRosa, que en 2024 quedó sexta con su tema Como la Lola. España, aunque se ha retirado de Eurovisión 2025, busca su segunda victoria en la versión infantil del festival.
Nuestro representante tiene 14 años, nació en Madrid y está cumpliendo su sueño de representar a España en Eurovisión Junior, ya que el año pasado también participó en el casting. Gonzalo Pinillos tiene experiencia en musicales como Los Chicos del Coro, School of Rock o Billy Elliot, y eso se refleja en su canción para el festival europeo.
Así suena la canción de España en Eurovisión Junior 2025
Érase Una Vez (Once Upon a Time) mezcla español, inglés y francés con un estilo muy de musical, reforzado por la potente voz del artista.
La letra reivindica la importancia de la lectura y los cuentos: "Y cantar por cielo, tierra y mar / Más allá, yo quiero imaginar / When I read I feel / That everything is possible / Everything is possible!", dice el estribillo.
Además, Gonzalo Pinillos menciona a numerosos personajes de cuentos e historias universales, como Milú, Peter Pan, Alicia, Isadora Moon, Greg, Astérix, Obélix o Naruto. También hace alusión a mundos imaginarios, tales como Oz o Narnia.
La canción está compuesta por David Parejo, Luis Ramiro, Alejandro Martínez y el propio Gonzalo Pinillos. Sin duda, la frase protagonista de Érase Una Vez (Once Upon a Time) es la que cierra el tema: "¡Todo es posible!".
Letra de 'Érase Una Vez (Once Upon a Time)', la canción de España en Eurovisión Junior 2025
Hoy apago Internet, hoy prefiero soñar
Abro un libro y empiezo a imaginar
Que me ladra Milú, que hablo con Peter Pan
Y que Alicia me espera…
-
En la isla del tesoro
Nos juntamos para contarnos
Una historia más, una historia más
Once upon a time
-
I can see the colors of my dreams
I can feel a million lives on me
A million lives on me
Y cantar por cielo, tierra y mar
Más allá, yo quiero imaginar
When I read I feel
That everything is possible
Everything is possible!
-
"C’est ta différence, qui te rend spécial"
Veo a Isadora Moon contándole a Greg
Dice Asterix "¿Qué hacéis?", es la hora de cenar
Obelix y Naruto se van a enfadar
-
Espérame en Liliput
En Narnia, en Oz
En Neverland
I can see the colors of my…
-
I can see the colors of my dreams
I can feel a million lives on me
A million lives on me
Y cantar por cielo, tierra y mar
Más allá, yo quiero imaginar
When I read I feel
That everything is possible
Everything is possible, everything is possible!
-
When you re-e-e-ead
When you re-e-e-ead
When you re-e-e-ead
When you… (Oooh, oh)
-
Y cantar por cielo, tierra y mar
Más allá, yo quiero imaginar
When I read I feel
That everything is possible
Everything is possible!