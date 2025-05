Melody defiende su actuación en Eurovisión tras la primera semifinal: "El sonido estaba muy bajo"

Melody por fin le ha enseñado al mundo su actuación para Eurovisión 2025. Lo ha hecho este martes 13 de mayo durante la primera semifinal del festival, donde ha interpretado Esa Diva a modo de exhibición, ya que España pertenece al Big Five y está directamente clasificada en la gran final.

Con su show, Melody divide la canción en tres partes: primero aparece con un vestido negro a contraluz y paseando por una alfombra roja, después sale del telón con un body plateado y lanza un beso al público y, al final, se cae el telón y se erige como la reina del teatro.

Al terminar su exhibición, el equipo ha comentado sus impresiones: "Estamos supersatisfechos, nos hemos emocionado mucho al bajar del escenario. Nos hemos abrazado y llorado juntos. Estamos superpreparados para la final", ha dicho el coreógrafo y bailarín Alex Bullón a RAC1.

"Quien no nos quiera votar, que no nos vote"

Con este mismo medio de comunicación ha hablado Melody este miércoles 14 de mayo, cuando ha defendido la complejidad de su actuación: "¿Tú sabes el temple que hay que tener para hacer una actuación así? La bata de cola, el pelo, el tacón, el bailarín, el sombrero... es que son mil cosas, y que haya salido así...", asegura, visiblemente satisfecha con el trabajo realizado.

"Ya llega un momento en el que quien no nos quiera votar, que no nos vote, pero nos podemos sentir superorgullosos. Es una actuación que, vocalmente, jolín... El sonido estaba muy bajo, yo estoy muy pelado ahí de coros. Yo voy llevando el peso de la canción todo el rato, y bailando", comenta Melody, asegurando que su voz suena sin apenas coros pregrabados de fondo.

Hacia la final, el sábado 17 de mayo

Las redes sociales se han llenado de comentarios positivos tras estas declaraciones de Melody. "Cien por cien de acuerdo", señala el cantante Mario Jefferson en X (antes Twitter). "Quien no quiera votar, que no vote. Nos podemos ir bien contentos. Tengo la misma felicidad que cuando Chanel, obviamente ojalá su esfuerzo se vea recompensado con una buena posición, pero para mí ya has ganado".

Melody se enfrentará al público y al jurado en la gran final de Eurovisión 2025 el próximo sábado 17 de mayo, donde se decidirá qué país se lleva el micrófono de cristal.