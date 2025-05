Polémica Eurovisión 2024: ¿por qué se expulsó a los Países Bajos?

La pasada edición de Eurovisión que se llevó a cabo en la ciudad sueca de Malmö experimentó uno de los momentos más polémicos que se recuerdan del festival: la expulsión de Joost Klein, candidato de los Países Bajos con Europapa.

El artista se había situado durante los días previos a la gran final como uno de los grandes favoritos a hacerse con el Micrófono de Cristal, sin embargo, en la víspera de la celebración, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tomó la decisión de expulsar al representante de Países Bajos por tras una denuncia de agresión hacia Joost Klein por parte de uno de los miembros del equipo de producción.

"Mantenemos una política de tolerancia cero hacia el comportamiento inapropiado en nuestro evento y nos comprometemos a proporcionar un entorno de trabajo seguro para todo el personal del Concurso. En vista de ello, el comportamiento de Joost Klein hacia un miembro del equipo se considera contrario a las normas del concurso", argumentó la organización en el comunicado oficial con el que anunció la expulsión del cantante.

Unos hechos sobre los que la delegación neerlandesa se pronunció en sentido contrario, defendiendo el comportamiento de su representante. "Nos gustaría dejar claro que, contrariamente a algunos informes de los medios y especulaciones de las redes sociales, este incidente no involucró a ningún otro artista o miembro de la delegación", explicó la organización ante los rumores que relacionaron el incidente con Eden Golan, representante de Israel, con quien compartió una tensa rueda de prensa.

Finalmente, tras la denuncia presentada ante las autoridades suecas, la fiscalía sueca determinó en el mes de agosto que la investigación había sido cerrada a causa de contradicciones entre los testigos que presenciaron el presunto altercado con una trabajadora del equipo de la delegación de Suecia, no pudiendo incriminar al holandés.

No fue has que se produjo esta resolución cuando Joost Klein decidió emitir un comunicado al respecto. "Los últimos meses han sido horribles. A pesar de que me encanta actuar en cualquier parte del mundo, algo no estuvo bien. ¿Por qué tuvimos que esperar tanto para recibir una respuesta?", indicó el artista, que no pudo llevar a cabo su actuación en la gran final de Eurovisión, "¿Sabes qué? El amor siempre gana. ¡Confía en el proceso! Aunque perdí toda la esperanza, ya volvemos. ¡Modo álbum!".

Tras el fallo de la justicia, la Avrotros (los responsables de la delegación neerlandesa para Eurovisión) ofreció a Joost Klein ser el representante en la nueva edición de 2025 en Basilea, aunque el artista declinó la invitación, dando por cerrado su paso por Eurovisión. "Fue mi sueño ir a Eurovisión y lo hicimos. Durante meses sentí que necesitaba volver a terminar 'aquel trabajo'. Pero en realidad alcanzamos una meta mayor.Europapa unió a mucha gente. Esto no va sobre, sino de vosotros. Me siento agradecido" dijo en su comunicado a través de redes meses antes.