¿Qué relación une a Kyle Alessandro Helgesen Villalobos, representante de Noruega en Eurovisión, con España?

La elección de la candidatura noruega de Eurovisiónse dirime en el Melody Grand Prix, el concurso anual organizado por la NRK, la televisión pública noruega. En la edición de este año, celebrada en el mes de febrero, Kyle Alessandro con la canción Ligther fue el más votado por el jurado internacional y por el televoto convirtiéndose en el representante del país nordico en Basilea.

Este joven de solo 18 años —cumplió 19 el pasado 10 de marzo— no era un principiante en eso de subirse al escenario a cantar. Con solo 10 años participó en el programa de jóvenes talentos Norske talentera —la versión noruega de Got Talent— y con 11 apareció en varios capítulos del programa musical Allsang på Grensen y grabó su primer álbum titulado Første kapitel. Una de las canciones que formaban parte de este trabajo, Din Sang, supera los 2,5 millones de reproducciones en un país de poco más de 5 millones de habitantes.

Tampoco este era su estreno en el Melody Grand Prix, pues en 2023 participó formando parte del trío Umami Tsunami con la canción Geronimo y quedaron los últimos: “Me planteé dejar la música o ganar esto la próxima vez que me presentara”. Poco después de su participación, el grupo se disolvió de forma cordial.

"Todo se volvió un poco oscuro. Pero mi madre me dijo que nunca perdiese mi luz"

Solo dos años después, el joven cantante decidió volver a intentarlo, esta vez en solitario, con Ligther, que compuso poco después del fatídico diagnóstico de cáncer de su madre, a la que le daban seis meses de vida. “Ahí todo se volvió un poco oscuro. Pero mi madre me dijo que nunca perdiese mi luz. Así me vino la idea de la canción sobre la luz interna que tenemos”, explicaba. Su madre consiguió recuperarse de la enfermedad.

Medio boquerón y con un canción preparada para el Benidorm Fest

Para la puesta en escena de Ligther tuvo claro desde el principio que quería que incluyese una potente coreografía, al más puro estilo Chanel y su SloMo, que le han servido de inspiración: “Quería combinar mis dos culturas, la cultura noruega y la cultura española”.

Kyle tiene una especial relación con España, pues su padre es español y él se siente 50% español y 50% noruego. “Mi padre nació en Madrid y a los siete años se mudó a Fuengirola. aY mi madre es noruega, pero también se crió en Fuengirola”, revelaba el candidato más joven de esta edición de Eurovisión. En la localidad malagueña se conocieron sus progenitores que terminaron emigrando a Noruega cuando Kyle aún no había nacido.

"Me siento más en casa cuando puedo hablar en español, porque lo hablamos en casa”

Esa es la explicación de por qué además Kyle Alessandro habla un perfecto castellano: “Me gusta hablar en español. Me siento más en casa cuando puedo hablar en español, porque lo hablamos en casa”.

“Sí soy malagueño, soy medio boquerón”, le aclaraba a Melody en un vídeo que se hizo viral tras protagonizar un divertido encuentro en el Eurovision in Concert celebrado en Ámsterdam. La intérprete de Esa Diva se dirige al noruego en inglés y él, entre risas, le pregunta “¿Pero por qué me estás hablando en inglés?”. “Entonces aquí no hay que hablar… ¡De divas a divas, en español!”, afirma divertida la sevillana.

“Esa Diva es mucha fuerza, me encanta”, reconoce el candidato noruego sobre la canción de Melody. Lo que hasta hace poco no sabíamos es que casi fue competencia de la sevillana pues también estudió presentarse al Benidorm Fest. Para el certamen español tenía preparada un canción Mala fé, que finalmente no mandó: “Se me olvidó mandarla y se pasó el plazo”, explicó en una entrevista en Fórmula TV.