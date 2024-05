¿Quién es Baby Lasagna? Conoce al representante de Croacia en Eurovisión 2024 con 'Rim Tim Tagi Dim'

Baby Lasagna ha sido la gran sorpresa de Eurovisión, convirtiéndose en el artista con más posibilidades de ganar el micrófono de cristal, según las apuestas. El representante de Croacia se presenta con Rim Tim Tagi Dum, una enérgica canción que esconde un potente mensaje social.

El artista croata sigue la estela de Käärija, el rapero que el año pasado representó a Finlandia, y apuesta por una de las candidaturas más estrambóticas y divertidas de la edición. ¿Quién se esconde detrás de este personaje tan viral?

Marko Purišić —conocido artísticamente como Baby Lasagna— es un cantante, compositor y productor nacido en Umag, en la península de Istria, en 1995. Desde muy joven estuvo interesado en la música y debutó como guitarrista en el grupo de metalcore Meant To Be, lanzando el EP Veni Vidi Vici en 2014.

Su intento fallido de ir a Eurovisión

El croata de 28 años ha pasado por otros grupos musicales, como Manntra, donde fue guitarrista hasta 2022. Fue aquí donde aprendió a combinar los estilos electrónicos y folklóricos a la vez que escribía sobre asuntos sociales y pacifistas. La banda participó en la preselección de Croacia, el Dora, en 2019, con la canción In The Shadows, sin embargo, quedaron cuartos y no pudieron ir a Eurovisión.

El origen de su nombre Baby Lasagna

Tras idas y venidas temporales, Marko abandonó el grupo en 2022 para buscar el éxito en solitario y en 2023 nacía Baby Lasagna. El cantante reveló que el nombre le vino a la cabeza mientras buscaba una tienda para comprar agua: "De repente pensé en Baby Lasagna, aunque no soy muy fanático de lasaña. La como tres o cuatro veces al año. Si me pusiera el nombre de la comida que prefiero, entonces debería haber sido Baby Pizza".

De hecho, reconoce que Marko y Baby Lasagna son muy diferentes: "Creo que Baby Lasagna es casi un imbécil. Quiero decir, él es extrovertido, le gusta pensar que está nervioso, no tiene miedo de decir algunas cosas y está un poco loco, mientras que yo creo que soy todo lo contrario".

Musicalmente, apuesta por el punk, metal, pop, techno y electrónica, combinado con sonidos folcklóricos. Sus letras hablan de temas autobiográficos y sociales, especialmente relacionados con su país.

Ha lanzado tres canciones como Baby Lasagna: IG Boy, Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much y Rim Tim Tagi Dim, formando parte de su próximo disco Demons and Mosquitoes.

Quién es la novia de Baby Lasagna

El videoclip de Rim Tim Tagi Dum ha estado dirigido por Elizabeta Ružić, la novia de Baby Lasagna. Son muy activos en redes sociales y han compartido varias imágenes juntos, donde queda claro todo el amor que se tienen.

De hecho, ella ha sido uno de sus grandes apoyos en su paso por Eurovisión.

Qué dice la letra de 'Rim Tim Tagi Dum'

Rim tim tagi dim es un single rock con toques de electrónica y cuenta la historia de la búsqueda de oportunidades de los jóvenes, que huyen de la precariedad. Es curioso que su ritmo enérgico contrasta con su letra, que habla de un joven que se despide de su familia y su gato: 'Ahora soy un chico grande | Estoy listo para irme | Ciao, Mamá, Ciao | Ay | Ahora soy un chico grande'.

El título de la canción no significa nada por sí, sino que se le ocurrió mientras desayunaba: "No paraba de decir 'rim tim tagi dim rim tim tagi dim' y pensé 'oh, suena divertido, suena bien', así que lo dejé", ha contado.

Letra en castellano de 'Rim Tim Tagi Dum'

Ay, ahora soy un niño grande

Estoy listo para irme, ciao, mamá, ciao

Ay, ahora soy un chico grande

Me estoy yendo y he vendido mi vaca

Antes de irme, debo confesar

Necesito una ronda de relajación

Una vez más por todos los buenos momentos

Rim tim tagi digi dim tim tim

Te voy a extrañar a todos, pero sobre todo al gato

Voy a extrañar mi heno, voy a extrañar mi cama

Sobre todo, voy a extrañar el baile

Así que vamos todos, déjanos bailar

Ahora no llames, no escribas

Me voy con las primeras luces

No llores, solo baila

Rim tim tagi digi dim tim tim

No hay vuelta atrás

Mi presencia se desvanece en negro

Sí, no hay vuelta atrás

Mi ansiedad ataca

Rim tim tagi digi dim tim tagi digi

Espero encontrar paz en el ruido

Quiero ser uno de esos chicos de la ciudad

Todos son tan bonitos y tan avanzados

Quizás también conozcan nuestro baile

Adiós mamá, adiós papá

Miau, gato, por favor, maulla de vuelta

No llores, solo baila

Rim tim tagi digi dim tim tim

No hay vuelta atrás

Mi presencia se desvanece en negro

Sí, no hay vuelta atrás

Mi ansiedad ataca

Rim tim tagi digi dim tim tagi digi

No hay vuelta atrás

Mi presencia se desvanece en negro

No hay vuelta atrás

Mi ansiedad ataca

Rim tim tagi digi dim tim tagi digi

No hay vuelta atrás

Mi presencia se desvanece en negro

Sí, no hay vuelta atrás

Mi anѕiedad ataca

Rim tim tagi digi dim tim tаgi digi dim