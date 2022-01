Adele y Dua Lipa conquistan Estados Unidos en 2021

Adele presenta el videoclip de 'Oh my god' // Sony Music

Las chicas del Reino Unido han arrasado y conquistado, sin ninguna duda, Estados Unidos. Adele y Dua Lipa fueron las artistas más escuchadas en 2021, una constatación del éxito que están teniendo las británicas en territorio norteamericano.

Según los datos que acaban de compartir, desde MRC Data, el disco 30 ha sido el más vendido de 2021. No hay que olvidar que el álbum salió al mercado el pasado 19 de noviembre, lo que deja claro el enorme poder de convocatoria que tiene la cantante. En resumen, que Adele se merendó a su competencia en poco más de un mes. En total, 30 ha vendido 1.464 millones de copias en todos los formatos que os podáis imaginar. Por cierto, que el disco de la británica logró vender un millón de copias en Estados Unidos en 2021.

Por otra parte, Dua Lipa ha sido la más escuchada del año pasado, sobre todo, gracias a su Levitating, que acumula más de 800 millones de reproducciones en vídeo y audio. Cerramos este listado con Olivia Rodrigo y Drivers License y Good for You, sus temas más escuchados.

Clasificación de los discos más vendidos en Estados Unidos en 2021:

1. Adele, 30 (1.464 millones)

2. Taylor Swift, Red (621,000)

3. Olivia Rodrigo, Sour (557,000)

4. Taylor Swift, Evermore (529,000)

5. Taylor Swift, Fearless (521,000)

6. Billie Eilish, Happier Than Ever (430,000)

7. Harry Styles, Fine Line (317,000)

8. Taylor Swift, Folklore (304,000)

9. Carrie Underwood, My Savior (293,000)

10. Morgan Wallen, Dangerous: The Double Album (288,000)

Clasificación de los discos más escuchadas en Estados Unidos en 2021:

1. Dua Lipa, Levitating (804.71 millones)

2. Olivia Rodrigo, Drivers License (761.58)

3. Olivia Rodrigo, Good 4 U (709.79)

4. Lil Nas X, Montero (Call Me by Your Name) (684.90)

5. The Kid LAROI & Justin Bieber, Stay (679.90)

6. The Weeknd & Ariana Grande, Save Your Tears (677.91)

7. Masked Wolf, Astronaut in the Ocean (609.90)

8. Doja Cat featuring SZA, Kiss Me More (599.06)

9. Lil Nas X & Jack Harlow, Industry Baby (597.80)

10. Polo G, Rapstar (572.96)