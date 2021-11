El documental que explica la polémica actuación de Janet Jackson

La actuación de Janet Jackson y Justin Timberlake en la 'Super Bowl' de 2014 ha sido la más polémica de todas y, ahora, el 'New York Times' lanza un documental para analizar el escándalo mediático que protagonizó la hermana de Michael Jackson.

'Malfunction: The Dressing of Janet Jackson'

El New York Times lanza un documental sobre el boicot que recibió Janet Jackson, después de la polémica actuación de la Super Bowl de 2014, en la que se le vio uno de sus pechos. El título de la producción es Malfunction: The Dressing of Janet Jackson y su intención es dar luz sobre lo que ocurrió en aquel momento, sobre todo, se puede ver su intención por limpiar la imagen de la hermana de Michael Jackson.

Justin Timberlake y Janet Jackson se convirtieron en el centro del mundo durante un segundo, justo en el momento en que el cantante arrancaba un trozo del vestido de Janet y quedaba expuesto uno de sus pechos. El momento marcó un antes y un después en la carrera de los dos artistas, pero Justin supo reconducirla, en detrimento de Janet, que perdió popularidad notoriamente.

Wayne Scot Lukas, el ex estilista de Jackson y autor del diseñó del polémico traje, dijo que ella no está interesada, en absoluto, en nada de lo que tenga que ofrecer este documental.

Uno de los momentos más interesantes de la cinta lo protagoniza la crítica del New York Times, Jenna Worthman: "nuestra cultura no sabe qué hacer con las mujeres independientes, y definitivamente no sabe qué hacer con las mujeres negras independientes. Así que imagínate cuando se trata de mujer negra independiente que gana su propio dinero, que sabe quién es y que, aparentemente, es una mujer completamente liberada sexualmente". Las declaraciones son durísimas pero refleja, precisamente, los motivos por los que cree que, mediáticamente, fueron a por ella.

Por otra parte, Janet está esperando que su versión de los hechos vea la luz con su propio documental el próximo enero.