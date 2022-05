Emma Stone reutiliza su vestido de boda para la gala MET

Uno de los vestidos más comentados de la noche ha sido el de la protagonista de La La Land, Emma Stone. La actriz ha aparecido por las escaleras de la gala MET con el vestido de su boda, según apunta la revista Marie Claire.

Emma Stone posando en la alfombra roja de la Gala MET // Getty Images

Adiós al gilded glamour, hola al glamour sostenible: Emma, concienciada y comprometida con la sostenibilidad, ha decidido saltarse el protocolo y darle una segunda vida al vestido de su boda. Este fue el look del after party de su enlace con Dave McCary en el verano de 2020, que hasta ahora no había mostrado públicamente.

Se trata de una pieza de Louis Vouitton que, pese a parecer sencilla, cuenta con un montón de detalles. Un vestido mini blanco, con tirantes transparentes, escote en V, abotonando a en los costados y un bajo lleno de plumas, perfecto para una fiesta o cocktail.

Emma Stone, comprometida con el medio ambiente

Pese a no cumplir con el dress code, la apuesta de Emma ha sido aplaudida, tanto por su iniciativa a favor del medio ambiente, como por la espectacular pieza con la que que ha demostrado una máxima irrefutable: a veces menos es más.

Un delicado vestido que ha convertido a Stone en una de las favoritas de la noche. Seguidores de la gala MET en twitter no ha tardado en opinar sobre el look de la actriz, afirmando que parecía una bailarina, un cisne o un ángel.

Otros sin embargo hubiesen preferido un look más excéntrico y llamativo, acostumbrados a ver a la actriz en papeles como los que ha interpretado en Cruella o The Favourite, donde desprende unas vibras totalmente distintas a las que ha mostrado esta noche en la alfombra roja.