Una joven que escribía diariamente a su padre muerto recibe una respuesta cuatro años después

Hace cuatro años que Chastity Patterson, de Newport (Rhode Island, Estados Unidos), perdió a su padre. Ella siguió enviando mensajes de texto a su teléfono para contarle todo lo que vivía. Y, aunque nunca recibió respuesta, esta semana se ha llevado una sorpresa cuando el número de teléfono le ha contestado.

"Hola papá, soy YO. ¡Mañana va a ser un día difícil otra vez!", escribió la joven, de 23 años. Poco después recibió un largo mensaje que le ha cambiado la vida.

"Mi nombre es Brad y perdí a mi hija en un accidente de coche en agosto de 2014 y sus mensajes me han mantenido vivo", empieza diciendo el propietario del número de teléfono que había sido de su padre, y añade "Cuando me envías un mensaje de texto, sé que es un mensaje de Dios".

Durante todos estos años Chastity explicó sus mejores momentos, pero también los más complicados. Le detalló que había acabado la carrera en la universidad, su graduación, habló de sus amores, sus rupturas y de todo aquello que le hubiese explicado a su padre si no hubiese muerto.

"Te he escuchado durante años y te he visto crecer más que nadie. Hace años que quería devolverte el mensaje de texto, pero no quería romperte el corazón", sigue el mensaje en el que el hombre confiesa que le gustaría que su hija se hubiera convertido en la mujer que es Chastity.

"Lamento que tengas que pasar por esto, pero si lo mejora, ¡estoy muy orgulloso de ti! PD: Creo que tu padre estaría feliz de saber que compraste otro perro en lugar de tener hijos", finaliza el mensaje.

La joven ha compartido una captura del mensaje en las redes sociales, donde se ha vuelto viral.