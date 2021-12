Miley Cyrus celebrará la Nochevieja en un especial para la NBC

Para este final de año parece que Miley Cyrus tiene alguna que otra sorpresa que darnos y ha querido compartir, con sus seguidores, que será ella la que despedirá el año en Estados Unidos en un programa muy especial de la NBC. Y, cómo no, Miley lo ha querido dejar bien claro a través de una imagen que ha compartido en redes sociales. En la fotografía, en cuestión, la podemos ver junto al comediante Pete Davidson. Se nos viene un 31 de diciembre muy especial.

El programa, titulado Miley’s New Year’s Eve Party reemplazará al clásico New Year’s Eve de NBC, que ha sido presentado y producido por Carson Daly desde 2004. El show de Miley podrá verse en vivo desde Miami y contará con la presencia de varios famosos. Habrá qué ver cómo sale el relevo, pero seguro que Miley Cyrus no decepciona.

El espectáculo está a cargo del productor ejecutivo de Saturday Night Live, Lorne Michaels, con lo que esta nueva apuesta, parece, solo puede conducir al éxito.