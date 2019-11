La red se llena de críticas al joven que patea a su novia por bailar twerking en un concierto

Las redes sociales han condenado un nuevo caso de violencia machista al viralizarse un vídeo en el que un hombre patea en la cara a su pareja por bailar twerking. Los hechos ocurrieron el la zona VIP de la discoteca Clube en Pojuca de Brasil durante la actuación del cantante O Poeta.

En las imágenes puede verse como una mujer está haciendo twerking sobre un pequeño escenario frente a una multitud, cuando de repente un hombre se sube y le da una patada en la cara. Según uno de los testigos, ambos eran pareja y él se puso celoso al ver bailar de esa manera a su novia.

Por su parte, O Poeta ha querido repudiar públicamente lo sucedido en su concierto con un comunicado a través de las redes sociales: "Todos nuestros fanáticos compartiendo, por favor 🙏 😞😡 Si eres sexista, cobarde, prejuicioso y no aceptas ver a una mujer bailando en un escenario, no me sigas en Instagram ni en ninguna red social, ¡No vayas a los shows de O Poeta! Mejor aún, ni siquiera salgas de casa, la sociedad y las mujeres no merecen salir con gente así, no mereces ser fan de O Poeta. #NoALaViolenciaContraLaMujer".