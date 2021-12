Se vende un NFT de Whitney Houston por, ¡un millón de dólares!

¡Para no creer! Se vende por, casi, un millón de dólares una canción inédita de Whitney Houston, pero no ha sido en formato vinilo, ni nada parecido, sino ¡en NFT! En esta ocasión, se trataría de un NFT basado en una demo que nunca había llegado a ser grabada. Hay que recordar que las siglas NFT corresponden a Non Fungible Token, una nueva manera de coleccionar arte digital.

Y, mucha atención al dato, porque no hablamos de una canción cualquiera, sino de un tema compuesto por Whitney Houston cuando solo contaba 17 años. Además, el NFT se ha vendido con ilustraciones exclusivas de Diana Sinclair.

La venta se produjo durante la pasada Miami Art Week, que dio inicio el pasado uno de diciembre.

Durante los últimos tiempos, cantantes como Eminem o The Weeknd se han atrevido con el mercado de los NFT, y ¿por qué no? Además, en muchas ocasiones, las ganancias que les han reportado han sido donadas a organizaciones benéficas.