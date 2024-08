¿Cuál ha sido tu ruptura musical más dura? Vota en la encuesta

Empezaron como un dúo, más tarde formaron un cuarteto y la fama finalmente llegó para Beyoncé Knowles, Kelly Rowland y Michelle Williams a principios de los 2000, cuando el tema 'Say My Name' se coronó en las listas internacionales. Tras su separación, Beyoncé despuntó como gran diva pop, y en su show en el Coachella en 2018 reunió a las que fueron sus compañeras, despejando así cualquier duda sobre una posible enemistad.