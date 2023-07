Abraham Mateo aprendió boxeo con Omar Montes: “Lo conocí con 12 años”

Abraham Mateo se incorporó como uno de los fichajes de última hora a La Velada del Año III, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos, para pelear contra el streamer Ampeter tras la baja de Papi Gavi.

El cantante de Maníaca aceptó el reto pese a tener tan solo 20 días para prepararse para su combate contra el creador de contenido, que ha tenido cuatro meses, algo que, objetivamente, le dejaba en clara desventaja a la hora de pelear.

Pero tras anunciarse que sería en artista gaditano quien competiría con Ampeter, este se quejó porque descubrió que Abraham Mateo estaba federado en boxeo desde hace una década. El cantante se defendió explicando que se federó cuando era pequeño y que no ha vuelto a pisar un gimnasio de boxeo.

En una entrevista con Playz a escasos días del combate, Abraham confesó que aprendió a boxear con el cantante Omar Montes, que también practica este deporte y de hecho, es campeón de España.

"Nosotros nos conocimos en un gimnasio donde él boxeaba y a mi me gusta mucho también el boxeo. Él me enseñó muchas cositas de boxeo y me dio tips, y estábamos entrenando ahí y así fue como nosotros nos conocimos, imagínate desde los 12 años, para mi es como un hermano también", ha revelado.

Abraham Mateo se enfretará a Ampeter este sábado 1 de julio en el estadio Cívitas Metropolitano, y puedes seguir en el evento en directo a partir de las 17:00 en Twitch.