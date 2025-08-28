Taylor Swift y Travis Kelce rompen recórds con el anuncio de su boda

El anuncio de boda entre Taylor Swift y Travis Kelce nos ha pillado a todos desprevenidos, sobre todo porque hace apenas unas semanas desde el anuncio de su nuevo disco The Life of a Showgirl. Desde luego, los fans ya no pueden más gestionando tantas sorpresas por parte de Taylor, quien en menos de un mes ha anunciado su nuevo álbum en el pódcast de su novio, ha lanzado siete portadas alternativas y ahora ha compartido que se casa.

Y es que nuestra showgirl no para de causar sensación en todo el mundo, ya no tanto por su carrera musical, sino por el revuelo que ha causado en redes su compromiso. En menos de dos días, la publicación en Instagram ha logrado alcanzar el top 20 de las publicaciones con más likes de la historia, e incluso acaba de entrar en el top 10 con más de 32,4 millones de 'me gustas'.

Seguramente, la publicación seguirá subiendo en cifras durante los últimos días, por lo que no sería raro que llegara al top 5. "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar", dice la descripción de la publicación, algo que ha causado algunos memes en redes, dándole aún más repercusión.

Las publicaciones con más 'me gustas'

Actualmente, el pódium de las publicaciones con más likes se encuentra así, de mayor a menor:

1. Messi después de ganar la Copa Mundial de Fútbol de 2022: 74,5 millones de likes .

. 2. Chris Godfrey con la foto de un huevo: 60,6 millones de likes .

con la foto de un huevo: 60,6 millones de . 3. Messi junto con el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol en su dormitorio: 53,7 millones de likes .

. 4. Messi y Cristiano Ronaldo jugando al ajedrez: 41,6 millones de likes .

. 5. Messi junto con el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol: 41,2 millones de likes .

. 6. Última publicación antes de la muerte de XXXTentacion: 34,2 millones de likes .

. 7. Messi celebrando la obtención del trofeo de la Copa Mundial de Fútbol de 2022: 33,7 millones de likes .

. 8. Cristiano Ronaldo ficha por el Al-Nassr FC: 33,4 millones de likes .

. 9. Cristiano Ronaldo luego de ser eliminado de la Copa Mundial de Fútbol de 2022: 33,2 millones de likes .

. 10. Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso matrimonial: 32,4 millones de likes.

Los detalles de la pedida

Al parecer, el secreto sobre su boda era algo que la pareja había estado escondiendo dese hace un tiempo. Según ha revelado el padre de Travis Kelce, la pareja se comprometió hace dos semanas, coincidiendo con la fecha en que acudieron al pódcast en el que Taylor contó los detalles de su nuevo disco. Al parecer, Travis se lo pidió a Taylor, concretamente una noche que habían quedado para cenar.

En cuanto al anillo, se trata de un diseño vintage, una joya exclusiva de diamantes que podría alcanzar el millón de dólares. Por el momento, se desconoce la fecha de la boda, pero quizás se esperen hasta después de la Super Bowl LX, ya que el equipo de fútbol americano de Kelce, los Kansas City Chiefs, planea llegar al gran partido final por cuarta vez consecutiva.