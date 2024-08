Gatos famosos y millonarios: las acaudaladas mascotas de Taylor Swift, Karl Lagerfeld o Freddy Mercury

El 8 de agosto fue la fecha elegida por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal para celebrar el Día Internacional del Gato, una jornada creada para concienciar y aprender a protegerlos.

Mandamientos que se tomaron muy en serio los dueños de Olivia, Choupette y Delilah, tres de los gatos más famosos, más mimados y más ricos del mundo. Sí, más ricos porque se han convertido, con su mirada y sus ronroneos, en estrellas de Instagram, protagonistas de videoclips y canciones o en millonarios herederos.

Estos tres mininos disfrutan de auténticas vidas de lujo: pasean por Nueva York como auténticas divas, alguien se encarga de peinar y mantener su pelo perfecto, duermen en cálidas y cómodas camas, y son, o han sido, el ojito derecho de sus célebres dueños.

Así son y así viven las mascotas ricachonas de Taylor Swift, Karl Lagerfeld y Freddie Mercury:

Olivia Welson, la mascota de anuncio de Taylor (y de todas las swifties)

Se llama Olivia Benson y hoy por hoy es una de las gatas más famosas del mundo, pues su dueña es la célebre Taylor Swift. La fama de esta minina es proporcional a la fortuna que acumula porque, según La lista definitiva de mascotas ricas publicada por la web cats.com, Olivia tiene un patrimonio neto de 97 millones de dólares y ocupa el puesto número tres del ranking.

Swift adoptó a esta gata de raza fold escocesa en 2014 y le puso el nombre de la protagonista de su serie preferida, Ley y Orden. Ese mismo año, Olivia protagonizó junto a la cantante su primer anuncio, de Diet Coke, y después dos de sus videoclips, Blank Space y ME!

La famosa mascota de la cantante de Shake It Off, que le acompaña en sus paseos por Nueva York o en algunos conciertos, comparte protagonismo en redes sociales con Meredith Grey —como la protagonista de Anatomía de Grey—, a la que adoptó en 2011, y con Benjamin Button —personaje de cine interpretado por Brad Pitt—, que llegó a su vida en 2019.

Swift adora a sus gatos —"Son mis niños peludos", asegura—, presume de ellos y tiene los tres nombres y sus caras registrados para poder usarlos en camisetas, bolsas, sudaderas o complementos del móvil que forman parte de su merchandising.

Los tres mimosos felinos, además de hacer las delicias de su famosísima dueña, reciben el cariño de sus célebres amigas, como Selena Gomez, su gran bestie.

Choupette, la elegante gata de Karl Lagerfeld

"El año pasado hizo dos trabajos y ganó tres millones de euros. Uno fue para una marca de coches en Alemania —Vauxhall— y el otro para un producto de belleza japonés —la marca Shu Uemura—. No le permito hacer productos alimenticios y cosas así. Es demasiado sofisticada para eso", contaba Karl Lagerfeld a la revista The Cut en junio de 2015 sobre su amadísima mascota, una gata de Birmania de pelo blanco y ojos azules llamada Choupette.

En esa misma conversación, el diseñador alemán explicaba que su compañera había llegado a él en 2015, cuando un amigo le pidió que la cuidara dos semanas mientras estaba de viaje. Ya no volvió con su dueño y terminó convertida en una potente influencer de moda.

"Siempre está conmigo y tiene dos criadas personales. Juegan con ella, tienen que cuidar su hermoso cabello blanco, le aplican los tratamientos para sus ojos y la entretienen. Ella es el centro del mundo. Si la vieras, lo entenderías. Es una especie de Greta Garbo. Hay algo inolvidable en ella, la forma en que se mueve, la forma en que toca. Es una inspiración de elegancia", contaba sobre la vida de lujo —tenía chófer y guardaespaldas— de la que disfrutaba la privilegiada mascota.

Cuando Lagerfeld murió en febrero de 2019, Choupette quedó a cargo de Françoise Caçote, la ama de llaves del diseñador. Pero además de garantizar sus cuidados, el conocido como el Kaiser de la moda también quiso asegurar que su gata seguiría disfrutando de una vida de lujo y fue una de las herederas de su fortuna, que se estimó en unos 200 millones de euros.

El 15 de agosto de 2019, coincidiendo con su octavo cumpleaños, Choupette recuperó su actividad en redes sociales —en Instagram tiene 264.000 seguidores— y su trabajo como ‘modelo’ de la mano de la agencia My Pet Agency. A lo largo de estos años ha lanzado un libro de fotografías captadas por el objetivo de Lagerfeld y ha colaborado con numerosas marcas.

La influencia de la mascota de uno de los diseñadores más importantes es tal que en la Gala MET de 2023 el actor Jared Leto apareció disfrazado de Choupette para rendir homenaje a Lagerfeld.

Delilah, la preferida de los diez de Freddie Mercury

Tom y Jerry fueron la primera pareja de gatos que adoptaron Freddie Mercury y Mary Austin, la pareja sentimental del cantante hasta 1976, cuando confesó su bisexualidad. A partir de entonces, estos felinos se convertirían en sus más queridos compañeros de vida.

Después llegarían Dorothy, Tiffany, Delilah, Goliath, Lily, Miko, Oscar y Romeo a los que Mercury adoptó de refugios u hospitales de animales y a los que cambió la vida radicalmente pues con él disfrutaron de todos los lujos que un animal puede apreciar. A Jerry, Tom, Oscar y Tiffany, y "a todos los amantes de los gatos del universo", les dedicó, en 1985, su primer álbum en solitario Mr. Bad Guy.

"Llegaba a un hotel, llamábamos por teléfono y realmente hablaba con sus adorables gatos. Mary acercaba a Tom y Jerry al receptor para que escucharán a Freddie hablar. Esto continuó a lo largo de los años con los sucesivos felinos ocupantes de sus casas", escribe Peter Freestone, asistente personal del líder de Queen, en el libro de memorias que escribió sobre su amigo.

De entre todos sus mininos, dicen que la gata Delilah, adoptada en 1987, fue su preferida y a ella les dedicó una canción Delilah, en el disco Innuendo de Queen, lanzado en 1991. 'You make me so very happy (Me haces muy feliz) / When you cuddle up and go to sleep beside me (Cuando te acurrucas y te vas a dormir a mi lado) / And then you make me slightly mad (Y luego me haces enojar un poco) / When you pee all over my Chippendale suite (Cuando orinas por toda mi suite Chippendale)', canta Mercury en esta canción.

En su testamento, el líder de Queen dejó todas sus riquezas y propiedades a Mary Austin —que nunca se alejó del músico aunque no fuesen pareja—, pero también a sus queridas mascotas. "El único amigo de verdad que he tenido es Mary. Ella heredará la mayor parte de mi fortuna. ¿Qué mejor persona a quien dejarle mi herencia cuando me vaya? Naturalmente, mis padres están en mi testamento, igual que mis gatos, pero la mayor parte iría a parar a Mary", se recoge en la biografía Freddie Mercury. Su vida contada por él mismo.

En agosto de 2023, la sala de subastas Sotheby's Londres inauguró la exposición —y posterior subasta— Freddie Mercury: A World of His Own, una colección de objetos de la vida personal y pública que la estrella de la música tenía en su casa de Garden Lodge. Entre ellos, una extensa colección de piezas con temática felina que revelaban la obsesión del cantante por los gatos.