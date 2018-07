Aitana anuncia la fecha y la portada de su primer single

Los triunfitos comienzan a dar sus primeros pasos en solitario tras salir de la Academia de OT. Cepeda, Mireya, Roi Méndez y Ana Guerra han sido los primeros en sacar un single y aprovechar así el tirón mediático que están viviendo. Ahora es turno de Aitana, segunda finalista del talent show.

El primer single de Aitana Ocaña se llamará 'Teléfono' y estará disponible a partir del próximo 27 de julio. "Por fin ya puedo contaros que la semana que viene lanzaremos mi nueva canción y videoclip y que esta será la portada. POR FIN, bueno... el viernes 27 de julio nos llamamos, ¿vale? Os quiero", escribía la artista en su Instagram.

En la portada del single vemos a Aitana sobre un fondo azul y llena de manchas de pintura.

Aitana también tiene un proyecto literario entre manos. "Es algo que me emociona muchísimo porque no solo llevará mis primeros textos (los cuales escribí con la ayuda de una “coach” escritora la cual le estoy súper agradecida por toda esa ayuda y experiencia que me ha inculcado, y por todas las emociones y vivencias guardadas que me ha ayudado a plasmar), también mis ilustraciones, las que he ido haciendo a lo largo de estos años, en rinconcitos de mis libretas, en cuadernos, en servilletas y billetes de tren…. Qué ganas de que tengáis este libro en vuestras manos, ojalá os guste", contaba a sus seguidores en Instagram. Su libro 'La Tinta de Mis Ojos' se estrenará después de verano.