Aitana responde a los rumores sobre Shawn Mendes y reivindica su soltería

La era Alpha ha terminado y Aitana ya tiene planes para este año.

La cantante, que se coronó a finales de 2023 arrasando en la venta de entradas de su primer estadio Santiago Bernabéu, ha aprovechado las vacaciones de Navidad para hacer borrón y cuenta nueva y encarar esta nueva etapa con ganas e ilusión. Ya ha comenzado a trabajar en la creación de un disco que verá la luz el próximo 2025 y tiene la mirada puesta en Latinoamérica. Quiere trabajar con nuevos productores, cruzar todavía más las fronteras y ganar reconocimiento fuera de España.

Entre las noticias de sus planes profesionales se agolpan decenas de rumores y titulares sobre su vida amorosa. Nada fuera de lo común para un artista tan popular como ella, pero quizá también algo desmedido. El estado sentimental de Aitana genera un sinfín de titulares, más aún desde la ruptura con Sebastián Yatra, su "mejor amigo" y pareja tras el desamor de Miguel Bernardeau.

"Shawn y yo nos seguimos desde hace cinco años"

Estas mismas Navidades, los comentarios apuntaban a un posible romance con Shawn Mendes. Ambos artistas pasaron unos días de descanso en Costa Rica para despedir el año y esto sirvió para dar rienda suelta a todo tipo de rumores. "No he visto nada de lo que dicen, me lo contó mi madre porque he estado de vacaciones en Costa Rica y no he estado atenta al teléfono. Le dije 'ah, déjalo'", responde la artista en su entrevista con QG Mexico. Un follow mutuo en redes acrecentó todavía más el salseo, pero ya se seguían hace años. "Es un artista al que admiro un montón. Nos seguimos desde que nos conocimos hace ya cinco años, de hecho, le fui a ver cuando vino a Barcelona. Ojalá podamos componer juntos algún día", mantiene.

"Estoy soltera y no estoy haciendo nada malo"

Ahora que no está en pareja, tanto los fans como la prensa rosa se empeña en colocarle parejas estables. Pero nada que ver. Es consciente de la situación, pero Aitana tiene mejores cosas que pensar que en estar saliendo al paso cada dos por tres de todas esas informaciones. "No me importa cuántos novios me pongan, que cada uno piense lo que quiera, no puedo estar justificándome todo el rato. Estaré centrada en mi trabajo, pero también quiero disfrutar, no estar pendiente de si me van a hacer una foto o lo que la gente pueda pensar. Estoy soltera y no estoy haciendo nada malo, simplemente estoy con mis amigos y quiero pasármelo bien", afirmaba, muy tajante respecto a los constantes titulares sobre su situación sentimental.

Sin ir más lejos, este fin de semana su viaje a París con el actor de La Sociedad de la Nieve Enzo Vogrincic ha generado decenas de comentarios y rumores.

Hace solo unos meses, era el tenista Carlos Alcaraz el señalado como "posible nuevo amor" de Aitana, una información que, igual que la de Shawn Mendes, nunca se confirmó a pesar de que copó tertulias y debates durante días.

