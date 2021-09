Aitana explica por qué ha lanzado un menú con gluten siendo celiaca

El lunes 13 de septiembre Aitana lanzó su nuevo proyecto: su menú McAitana. La artista ha colaborado con la famosa cadena de comida rápida ideando un menú con sus productos favoritos.

Esta no es la primera vez que McDonald's colabora con grandes estrellas de la música. Otros artistas como el rapero Travis Scott, la banda de K-Pop BTS o el colombiano J Balvin ya lo hicieron antes y el éxito de estas campañas es tal que Aitana no se lo pensó dos veces.

Sin embargo, este lanzamiento ha venido acompañado de un gran número de críticas. Por un lado, acusan a la artista de promocionar comida poco saludable por la gran cantidad de calorías que tiene este menú, pero también hay otro motivo que ha enfadado a sus seguidores: es celíaca.

El vídeo de Aitana del que todo el mundo habla

"Ahora como mucho pero también como sano. De hecho, para la gente que no lo sepa soy celíaca. Me he tenido que hacer unas pruebas y soy celíaca, entonces he tenido que cambiar mucho mi alimentación en ese aspecto", explicó la artista durante una entrevista para Cadena 100 hace unas semanas.

Por este motivo, varias asociaciones de celíacos han tachado a Aitana de irresponsable por promocionar unos productos que ella misma no puede comer, quitando veracidad a lo que afirmaba en la campaña de que son sus "productos favoritos".

En una rueda de prensa, Aitana ha querido matizar este punto: "A mediados de este año me han diagnosticado que soy celiaca. Intolerante al gluten. Y ha sido un rollo. Porque ya teníamos esta campaña con McDonald's, las fotos y todo... Entonces nos planteamos hacer todo de nuevo, pero yo pensaba que no tenía sentido repetirlo, porque yo toda mi vida he pedido hamburguesa de pollo y bacon. De verdad siento que ese es mi menú... Pero ahora voy a tener que pedir cosas sin gluten y, por suerte, McDonald's las tiene".

Aún así, esto no ha hecho que muchos de sus seguidores se hayan sentido un poco estafados por la artista, tal como han expresado en redes sociales: