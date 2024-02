Aitana, Manuel Carrasco y Eva González participan en el documental 'Mis ganas ganan, la historia de Elena Huelva'

Hace un año y medio que se fue, pero Elena Huelva sigue viva en los corazones de todas las personas a las que inspiró.

La joven sevillana se enfrentó durante siete años a un sarcoma de Edwin, la enfermedad que la llevó a contar su día a día en las redes sociales. Un mensaje positivo e inspirador que caló hondo en jóvenes, adultos y en un montón de personajes que ahora hablan en el documental benéfico que repasa su historia. Su hermana Emi Huelva es la que se ha encargado de continuar el legado de Elena en un film con el que se buscan recaudar fondos para la investigación del cáncer que le costó la vida.

"Mis ganas ganan. La historia de Elena Huelva" cuenta con la participación de sus familiares y amigos, pero también con las voces de grandes artistas que la arroparon en el difícil camino.

Era una grandísima fan de Aitana y Manuel Carrasco, que recalcan en las primeras imágenes del documental que Elena fue una gran inspiración para ellos. "Lo de Elena fue una historia de superación, de batallar con todas sus fuerzas y darnos una lección a todos increíble, dejarnos con la boca abierta y de querernos todos sumar a ayudarla", decía Carrasco, que estaba muy unido a la joven y con su muerte le dedicó el tema 'Si tú supieras'.

Aitana recuerda verla cantando y bailando sus canciones. "No sé de dónde sacaba la fuerza. Mis ganas ganan lo apoderaba absolutamente todo, era muy motivador verla", dice, llena de admiración. "Me inspiraba a ser valiente", dice Valeria Castro antes de que una emocionadísima Eva González apuntase que no hay que recordar a la joven con tristeza, sino engrandecer el "mensaje de amor y esperanza" que transmitía.

Dirigido por J. Luis Hernández Arango, se espera que el documental llegue a los cines esta primavera, y después estará disponible en Canal Sur y RTVE.