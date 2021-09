Álex, sobrino de Ana Obregón, prueba suerte en ‘La Voz’: “Quiero que me conozcan por mi música, no por mi apellido”

Alex, sobrino de Ana Obregón, se presenta a ‘La Voz’: “Quiero que me conozcan por mi música, no por mi apellido” // GTRES

El estreno de la nueva temporada de La Voz ha dejado muchas sorpresas, como es habitual, y entre los concursantes que se han presentado ante los 'coaches' en las nuevas audiciones a ciegas uno ha sorprendido gratamente a los espectadores.

Conocido por muchos, Álex García-Obregón, sobrino de la mítica actriz y presentadora Ana Obregón, también ha probado suerte en el programa de Antena 3.

El primo del fallecido Álex Lequio, dedicado desde hace muchos años a la música y conocido artísticamente como Al Ex, ha asegurado, momentos antes de su actuación, que no quiere ser conocido por su apellido, sino por su música. "Sería increíble que me conocieran como músico", reconocía.

A sus 33 años, el cantante ha admitido que con tan solo 10 años se le empezó a despertar su pasión musical y, aunque estudió la carrera de publicidad y ha ejercido de ello, siempre ha tenido claro que la música es a lo que se quiere dedicar porque quiere llegar al corazón de toda la gente.

Con una versión de Wicked Game, de Chris Isaac, el cantante lo ha dado todo para conseguir con su especial voz que Pablo Alborán, Malú, Alejandro Sanz o Luis Fonsi apostaran por él para competir en el concurso.

Sin embargo, su ilusión por conquistar a los coaches en el escenario de La Voz no ha sido suficiente y finalmente no consiguió que ninguno de ellos se girara. Eso sí, le mandaron ánimos y le felicitaron por su actuación en el concurso.

La canción más especial de Álex García Obregón

Álex García-Obregón es uno de los tres hijos de Juancho, el hermano de Ana Obregón. El joven lleva 10 años dedicándose a la música y pronto lanzará el que será su primer álbum de estudio, bautizado All of the above.

No lo ha editado antes porque se define como "muy perfeccionista y también bastante crítico" consigo mismo, pero parece que ya no hay vuelta atrás. Humans, el primer single, ya está disponible y se trata de un aperitivo de lo que está por venir. En el vídeo del tema ha querido incluir un pequeño homenaje para su primo Aless Lequio, que moría el pasado año tras una infalible lucha contra el cáncer. El propio Álex aseguraba a Look que el videoclip "está dedicado a él y al final del vídeo sale, porque así lo siento".

Tal y como hemos comprobado, al final del clip aparece un mensaje in memoriam dedicado a Alessandro Lequio.

El videoclip no será el único recuerdo que el cantante incluya en el álbum. Según detalla Jaleos, Al Ex tiene pensado incluir la voz del propio Aless en uno de los temas. "Aunque existía una diferencia de edad entre ellos, tenían muy buena química y rollo. La música los unió mucho en una época", dijo una fuente cercana a la familia al mismo medio.