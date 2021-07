Alice Campello comparte las amenazas que ha recibido durante el paso de Álvaro Morata por la Eurocopa

La familia Morata ha sido, de nuevo, el centro de la polémica. La influencer y mujer de Álvaro Morata, Alice Campello, ha vuelto recibir críticas por parte de la afición italiana. Morata ya denunció nada más empezar el torneo los insultos que recibía a través de las redes sociales.

Esta vez ha sido Campello la que se ha pronunciado al respecto, ya que muchos aficionados, sobre todo italianos, le han dedicado mensajes e insultos amenazadores. Todo por el gol que metió Morata durante el partido España-Italia y que fue el que permitió que ambos equipos empataran y así comenzar la prórroga.

La respuesta de Alice Campello

Alice Campello, cansada de las críticas, ha compartido algunos de los mensajes que ha recibido en las últimas horas y ha asegurado que es algo "vergonzoso e inaceptable". La joven pide que se haga algo al respecto con esta clase de críticas y odio en redes sociales.

Algunos de los mensajes que ha recibido a través de su Instagram la esposa del delantero han sido: "Tanto vosotros como vuestros hijos morirán de un infarto", "Tu esposo es un perro con cáncer y tus hijos también", "No te atrevas a publicar el gol de Morata o iré a tu casa y te quemaré viva".

La joven, harta de recibir estos mensajes, pide respeto. "Sinceramente no estoy sufriendo por ninguno de estos mensajes, de verdad. Ni siquiera creo que sea un factor de "italianos", sino de ignorancia. Pero creo que si le hubiera pasado a una chica más frágil habría sido un problema. Recordemos que es un deporte para unir y no para dar lugar a frustraciones. Realmente espero que en el futuro se puedan tomar medidas serias en relación a este tipo de personas, porque esto es vergonzoso e inaceptable", añadió.

Álvaro Morata en la Eurocopa

Nadie duda del protagonismo que ha tenido el delantero, Álvaro Morata, en la Eurocopa. Morata ha recibido tanto muy buenas críticas como comentarios negativos llenos de odio. Han sido semanas duras para el jugador y para su familia y él ya se había pronunciado hace unos días. "Lo que me molesta es que lo tenga que vivir mi mujer, que mis hijos vayan a Sevilla con una camiseta de su padre y les digan de todo... Yo entiendo que se me critique por no hacer bien mi trabajo, pero hay un límite", recogió la revista Hola.

España ha sido eliminada de la Eurocopa tras su derrota ante Francia, por lo que todo apunta a que la familia Morata podrá descansar de las críticas y disfrutar del verano juntos. Álvaro Morata ha recalcado en sus redes sociales que la Selección Española se merecía mucho más, que era su sueño y que se siente orgulloso de haber formado parte de este equipo.