Amaia estrena 'Aralar', su nueva canción folclórica con influencias de la mitología vasca

Hace unas semanas la veíamos unirse a Judeline en Com vocé y ahora lanza un nuevo single en solitario, Aralar. Amaia lleva un año de éxitos y no se toma un descanso para lanzar música.

La artista estrena esta canción tras una gran gira de festivales y su próximo tour a la vuelta de la esquina, con varias fechas en 2026.

Aralar es una canción inspirada en la sierra de Aralar, en el País Vasco. Así lo contó ella misma hace unos días para El correo: "Mi madre nos hablaba mucho de esa sierra, nos contaba historias de cuando iba de pequeña".

"Es un sitio que siempre he tenido muy presente", expone la artista. Así, la intérprete de Nanai se atreve con los sonidos tradicionales de su zona, pues esta canción tiene "bastantes influencias de la mitología vasca, de la música folclórica del norte, de Navarra".

Para ella este folclore es "una temática que siempre" ha sentido "muy familiar", y ahora ha querido empaparse de ella en su canción Aralar.

La flauta tiene un gran protagonismo en esta nueva canción...

La letra de 'Aralar', de Amaia

Na na na na

Na na na na

Na na na na

Na na na na

En esta noche

Noche de otoño

Lluvia de estrellas en Aralar

Todos los árboles, como en un cuento

Bailan movidos por el vendaval

Uh uh uh uh

Lengua de sapo

Ojo de serpiente

Piedra tallada por el Basajaun

Cola de rata

Colmillo de zorro

Uñas de vieja

Amarre de amor

Cierro los ojos por un momento

Pido un deseo, al firmamento

Que tu me quieras más de lo que yo te quiero

Que tu seas mio y de nadie más

Na na na na

Na na na na

Na na na na

Que tu seas mio y de nadie más

Ah ah ah

Uh uh uh uh

Que tu seas mio y de nadie más

Uh uh uh uh