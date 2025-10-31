Amaia estrena 'Aralar', su nueva canción folclórica con influencias de la mitología vasca
Tras una gira de festivales y ante su próximo tour en 2026, Amaia da la sorpresa y lanza un nuevo singleinspirado en historias que le contaba su madre de pequeña. Escucha Aralar y no te pierdas su videoclip.
Hace unas semanas la veíamos unirse a Judeline en Com vocé y ahora lanza un nuevo single en solitario, Aralar. Amaia lleva un año de éxitos y no se toma un descanso para lanzar música.
La artista estrena esta canción tras una gran gira de festivales y su próximo tour a la vuelta de la esquina, con varias fechas en 2026.
Aralar es una canción inspirada en la sierra de Aralar, en el País Vasco. Así lo contó ella misma hace unos días para El correo: "Mi madre nos hablaba mucho de esa sierra, nos contaba historias de cuando iba de pequeña".
"Es un sitio que siempre he tenido muy presente", expone la artista. Así, la intérprete de Nanai se atreve con los sonidos tradicionales de su zona, pues esta canción tiene "bastantes influencias de la mitología vasca, de la música folclórica del norte, de Navarra".
Para ella este folclore es "una temática que siempre" ha sentido "muy familiar", y ahora ha querido empaparse de ella en su canción Aralar.
La flauta tiene un gran protagonismo en esta nueva canción...
La letra de 'Aralar', de Amaia
Na na na na
Na na na na
Na na na na
Na na na na
En esta noche
Noche de otoño
Lluvia de estrellas en Aralar
Todos los árboles, como en un cuento
Bailan movidos por el vendaval
Uh uh uh uh
Lengua de sapo
Ojo de serpiente
Piedra tallada por el Basajaun
Cola de rata
Colmillo de zorro
Uñas de vieja
Amarre de amor
Cierro los ojos por un momento
Pido un deseo, al firmamento
Que tu me quieras más de lo que yo te quiero
Que tu seas mio y de nadie más
Na na na na
Na na na na
Na na na na
Que tu seas mio y de nadie más
Ah ah ah
Uh uh uh uh
Que tu seas mio y de nadie más
Uh uh uh uh