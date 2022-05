Amber Heard admite una mentira en el juicio, pero culpa a Johnny Depp

NO DONÓ SIETE MILLONES DE DÓLARES

Camille Vásquez, abogada de Johnny Depp, ha puesto contra las cuerdas a Amber Heard durante la última jornada del juicio por difamación que enfrenta a la expareja. Después de que la actriz declarase en días anteriores acusando al actor de maltrato físico y de agresión sexual, ahora le toca el turno al equipo legal de Depp de intentar demostrar la inocencia de su representado.

En una batería de preguntas para intentar desmontar la versión de Heard, la abogada de Johnny Depp ha conseguido demostrar la primera mentira de Amber. La actriz ha declarado en numerosas ocasiones, incluso bajo juramento, que donó todo el dinero obtenido del acuerdo que la expareja firmó después de su divorcio a diferentes organizaciones benéficas.

La cantidad en cuestión era nada más y nada menos que siete millones de dólares, de los cuales Heard aseguró que habían ido íntegramente al Children's Hospital of Los Angeles, a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y a otras asociaciones sin ánimo de lucro.

Sin embargo, nada de esto ocurrió realmente. Terence Dougherty, consejera general de la ACLU, ha confirmado que recibió 1,3 de los 3,5 millones de dólares que le prometió la intérprete. De esta cantidad, se ha demostrado que Amber aportó tan solo 350.000 dólares en diciembre de 2018.

El resto de la cantidad lo completa una donación de Johnny Depp de 100.000 dólares, 350..000 dólares provenientes de un fondo de inversión y se cree que los 500.000 dólares restantes provienen de Elon Musk, a través de una cuenta llamada Vanguard. Recordemos que Elon Musk mantuvo una relación con Amber Heard cuando ésta se separó de Johnny Depp en 2016.

Amber Heard culpa a Johnny Depp

Después de escuchar estas acusaciones, Amber Heard ha tenido que reconocer que no donó los siete millones de dólares a la caridad, como había prometido. ¿El motivo? Por supuesto, Johnny Depp. "Johnny me demandó por 50 millones en marzo de 2019. Tengo toda la intención de cumplir con todas mis promesas. Me encantaría que dejara de demandarme para poder hacerlo", ha manifestado.

Aunque ahora diga que su intención es donar esta cantidad en un futuro, durante el juicio de Johnny Depp con el diario The Sun en 2020, Amber declaró bajo juramento que ha había donado esa cantidad, asegurando que el dinero "no le importaba nada".