El motivo por el que Johnny Depp no mira a la cara a Amber Heard

Desde que empezó el juicio por difamación que enfrenta a Johnny Depp y a Amber Heard el pasado 11 de abril en Farfaix, Virginia (EEUU), el actor se ha mostrado en todo momento cabizbajo, haciendo dibujos en un papel y hablando con su equipo legal. Pero en ningún caso se le ha visto dirigiendo su mirada hacia su exmujer, a pesar de las duras acusaciones contra él durante sus declaraciones.

En jornadas anteriores, un portavoz de Amber Heard se refirió a la actitud de Depp como un acto de cobardía: "No tiene el coraje de siquiera mirar a la señora Heard durante todo el proceso, como no pudo hacerlo en el juicio en el Reino Unido, y en cambio, hace garabatos y se ríe".

Sin embargo, parece que hay una explicación por la que Johnny Depp ha decidido no mirar nunca más a Amber Heard a la cara. Así lo ha explicado Camille Vásquez, abogada del actor. La letrada se ha dirigido a Amber y le ha preguntado directamente si se ha fijado en el que su exmarido no le ha mirado a la cara desde que tuvo comienzo el enfrentamiento legal. "No es que me haya dado cuenta", ha respondido Heard, asegurando que ella sí que lo ha mirado en numerosas ocasiones.

"Sabe exactamente por qué no le mira. Él le prometió que nunca volvería a ver sus ojos. ¿Es eso cierto?", ha continuado preguntándole Vásquez. "No recuerdo si dijo eso", ha respondido Amber, intentando quitarle importancia a este detalle.

Pero la abogada quería ahondar en el tema y ha reproducido un audio de la pareja, ya separada, en la que Amber le pide que le abrace para despedirse, a lo que Johnny responde: "Nunca volverás a ver mis ojos".

Cuando Amber presentó una demanda de divorcio en 2016, acusando al actor de maltrato y consiguiendo una orden de alejamiento, igualmente convocó al actor en un hotel de San Francisco para verlo. Depp acudió a la cita con la esperanza de que Amber "se retractara de sus mentiras", y al no hacerlo, decidió no volver a mirar a los ojos a su exmujer.

"Él ha mantenido esa promesa y no la mirará, ¿no es así?", le ha preguntado Vásquez a Amber, a lo que ella ha contestado: "Hasta donde yo sé, él no puede mirarme".