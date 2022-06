Amber Heard habla de la sentencia: "No culpo al jurado, Johnny Depp es un actor fantástico"

El juicio en el que se acusaban de difamación mutuamente Amber Heard y Johnny Depp ha sido, sin duda, uno de los más mediáticos de los últimos años. Las redes sociales y la opinión pública han tenido un gran peso durante todo el proceso, en el que Amber Heard ha salido mucho peor parada que su exmarido.

Independientemente el veredicto final de la jueza, Amber ha sido ridiculizada y criticada hasta el extremo por una gran parte de usuarios. Sin embargo, Johnny Depp ha salido bastante airoso de la situación pese a que también ha tenido que indemnizar a su exmujer por difamación con dos millones de dólares. Por su parte, Amber ha hecho lo propio teniendo que pagarle 15 millones de dólares al actor, ya que el tribunal ha considerado que su difamación a través del artículo que publicó en The Washington Post tras su divorcio fue sido mayor.

Juan Sanguino, sobre el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp "No hay ni buenos ni malos" // GTRES ONLINE

Amber Heard da su opinión de la resolución del juicio

Si bien poco después del veredicto final del juicio se vio a Johnny Depp celebrando su victoria, Amber Heard se limitó a declarar que no tenía palabras para describir la decepción que sentía tras la sentencia.

Ahora, casi dos semanas después del final de este proceso judicial, la actriz ha concedido una entrevista a la cadena NBC en la que ha hablado sobre cómo ha vivido estas últimas semanas en las que se convirtió en diana de críticas, burlas y odio.

La entrevista completa realizada por la periodista Savannah Guthrie se emitirá el próximo viernes 17 de junio, pero ya se han emitido algunos adelantos en los que Amber muestra su decepción y, en cierta manera, entiende que hayan creído mayoritariamente a su exmarido.

"¿Cómo pudieron emitir un juicio? ¿Cómo no iban a llegar a esa conclusión? Se habían sentado en esos asientos y oyeron más de tres semanas de testimonios incesantes de empleados pagados y hacia el final del juicio...", le dice en uno de los adelantos, recordando que ella no quiso que en ningún momento el juicio fuese televisado, algo que sí que pidió Depp.

Guthrie le pregunta si culpa al jurado de la decisión tomada, a lo que Amber le encuentra una explicación. "No los culpo. De hecho, entiendo que es un personaje muy querido. Y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico", ha empezado explicando, para añadir: "Después de escuchar tres semanas y media de testimonios sobre cómo yo era una persona no creíble, ¿cómo podían creer una palabra que saliera de mi boca?"

Sobre el juicio recibido en redes sociales, Amber ha asegurado que no le importa lo que piensen de ella gente que no la conoce: "No me importa lo que se piense de mí, ni los juicios que se quieran hacer sobre lo que ocurrió en la intimidad de mi casa, en mi matrimonio, a puerta cerrada. No creo que la persona promedio deba saber esas cosas. Y por eso no me lo tomo como algo personal".

Amber Heard, mientras escuchaba el veredicto por su juicio contra Johnny Depp // Reuters

Sin embargo, pese a que no le importe la opinión ajena, la actriz ha considerado que el trato recibido en redes sociales es injusto: "Pero incluso alguien que esté seguro de que soy merecedora de todo este odio y virulencia, incluso si piensas que estoy mintiendo, ni siquiera podrías mirarme a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido una representación justa. No puedes decirme que crees que esto ha sido justo".

Las tres frases por las que se acusa a Amber Heard de difamación

La sentencia ha concluido que Amber Heard tendrá que indemnizar a Johnny Depp en concreto por tres frases incluidas en su artículo publicado en The Washington Post. Si bien nunca mencionó al actor directamente, tanto él como la opinión pública tuvo claro desde el principio que se refería a él.

"Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar"

Eso tiene que cambiar" "Después, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan"

y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan" Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos"

La frase por la que se acusa a Johnny Depp de difamación

Por su parte, Johnny Depp pagará dos millones de dólares a Amber Heard por una difamación emitida a través de su abogado, Adam Waldman: "Simplemente, esto fue una emboscada, un engaño. Le tendieron una trampa al señor Depp llamando a la policía, pero el primer intento no dio resultado. Los agentes fueron a los áticos, los registraron, entrevistaron a fondo, y se marcharon después de no ver ningún daño en la cara ni en la propiedad. Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y desordenaron el sitio, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista, y después hicieron una segunda llamada al 911".