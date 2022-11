La amistad de Lola Índigo y María Becerra: de hablar por Instagram a colaborar en 'High Remix' y 'Discoteka'

Cuando dos mujeres deciden unirse por admiración mutua y no por interés el resultado tiene el doble de posibilidades de ser un éxito. Algo así les ha ocurrido a Lola Índigo y María Becerra, que han hecho realidad esa frase tan manida pero real de que "juntas somos más fuertes".

Mientras una acumula una legión de seguidores en España, la otra hace lo mismo en Argentina. Se han convertido en las divas pop de su generación y gracias a sus letras feministas y reivindicativas se han alzado como referentes de muchas niñas y adolescentes.

Lola Índigo contactó con María Becerra cuando escuchó una canción suya por primera vez

Cuando Lola Índigo escuchó por primera vez Dime como hago se quedó prendada de la voz de María Becerra. Nunca había reparado en ningún trabajo de la artista argentina pero desde el primer momento que la descubrió quiso trabajar con ella.

"A mi siempre me ha gustado mucho las chicas que hacen R&B y escuché una canción que ella tiene que se llama Dime como hago, entre otras cosas porque se la dedicaba a una chica y me pareció lo más", contó la artista en una entrevista para Europa FM hace dos años.

Fue entonces cuando Índigo recurrió a las redes sociales para ponerse en contacto con ella directamente, sin intermediarios. "Le escribí por Insta para decirle que me encantaba lo que hacía y poco después sacó High. Me flipó High y durante la cuarentena le escribí y le dije 'Oye María, si algún día piensas hacer el remix estoy a full, ya tengo las barras escritas y todo, se perfectamente lo que quiero decir y me encantaría que contases conmigo'", explicó.

Grabaron su primera colaboración 'High Remix'

Gracias a este intercambio de mensajes surgió su primera colaboración, High Remix.

En un primer momento se trataba de un tema de Becerra en solitario pero la propuesta de Mimi y las ganas de la argentina de sumarle nuevas voces al tema propiciaron la unión. Lola Índigo había escrito sus propios versos para la nueva versión y María Becerra no iba a negarse a que participase, todo lo contrario. A ellas se unió Tini, otra sensación del pop en Argentina.

Cada una hizo su aportación par el Remix y la colaboración de las tres se hizo realidad. Sin embargo, Índigo no puso viajar a Argentina para grabar el videoclip junto a ellas. Lola hizo su parte en España y Tini y María al otro lado del charco.

No fue hasta un año después, en octubre de 2021, cuando pudieron "desvirtualizarse" y verse cara a cara. Fue durante un viaje de Lola Índigo a Argentina para promocionar sus trabajos. Comprobaron que su conexión era tan real como el buen rollo que habían mantenido a través de las redes sociales, lugar donde se declararon el amor a los cuatro vientos.

"Ayer conocí en persona a Lola Índigo. Que hermosa persona por Dios, Lola. Qué lindo haberte conocido. Gente buena y real sí la hay", escribió María muy emocionada, a lo que Lola Índigo le contestó: "Aaaaaah, por fin. Te mereces todo, Mari. Te adoro. Qué ganas de ver tu super show".

Rompen la 'Discoteka' con su segunda unión musical

Dos años tuvieron que esperar los fanáticos de María Becerra y Lola Índigo para volver a escuchar sus voces unidas en una colaboración. Las artistas tuvieron el tema guardado todo el verano para aumentar la expectación y luego cerrar la temporada estival con un colofón musical por todo lo alto.

Discoteka es el perreo perfecto para mover las caderas y menear el culo hasta abajo. Una combinación de ritmos latinos y electrónicos que lo convierte en todo un hit de lo más bailable y pegadizo. Eso sí, aunque no la lanzaron hasta finales de verano, la canción sonó por primera vez en el festival Puro Latino Fest del Puerto de Santa María.

Antes del estreno oficial de Discoteka se subieron juntas al escenario del Festival Riverland en Asturias y dieron varias pistas del bombazo que tenían guardado debajo del brazo. "Pronto la van a poder escuchar el sus malditas radios", decía Becerra, a lo que Índigo replicaba "pero sobre todo en la Discoteka".