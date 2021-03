Sara Sálamo y el futbolista del Real Madrid Isco Alarcón han sufrido un percance en una de sus salidas familiares por Madrid. Fue este domingo y Sara Sálamo sigue disgustada.

La familia fue de paseo al parque Rey Juan Carlos I y en un momento la pareja dejó olvidado el carrito de bebé de su pequeño Piero en la acera. Al darse cuenta de su despiste y regresar a por él, ya no estaba.

La influencer y actriz ha contado el suceso a través de Instagram Stores, donde ha pedido ayuda a sus seguidores para encontrar el carrito difundiéndolo.

"El domingo estuve con mis hijos en el parque Rey Juan Carlos. Al meterlos a los tres en el coche, nos despistamos y no metimos el carrito del bebé y se quedó en la acera… Instagram, haz tu magia por favor", dice el texto que acompaña la imagen del carrito.

Sara Sálamo pidiendo a sus seguidores difusión para recuperar su carrito de bebé en Instagram // @sarasalamo / Instagram

Más tarde, en otras publicaciones ha querido explica la pérdida le afecta por una cuestión sentimental. "Me han robado joyas que me ha dolido menos perder que el carrito de los niños", ha explicado con cierta pena. "No sé si por las vivencias, si porque es el que he usado para los dos, por las hormonas o yo que sé, pero ojalá lo encontremos", ha dicho pidiendo ayuda a sus seguidores.

Sara Sálamo, madre dos hijos, Theo y Piero, ha explicado que hay cosas a las que se les coge apego y el carrito de sus niños es una de ellas. "He hablado con otras mamás que dicen que cuando regalan el carrito a amigos o familiares les da penita. Y no es una cuestión de comprar otro carro o no, es una cuestión sentimental. De hecho yo por ejemplo la ropa la he regalado toda a fundaciones que lo necesiten pero hay alguna que tiene valor sentimental y las he guardado", he explicado Sálamo, que ya posaba con este carrito cuando Theo aún era un bebé en 2019.

Para quitarle un poco de hierro al asunto, la actriz ha compartido un selfi en su perfil Instagram al que le ha puesto como banda sonora la mítica canción de Manolo Escobar: "Mi caaaaaarro, me lo robaaaaron".