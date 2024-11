Àngel Llàcer actualiza su estado de salud tras su enfermedad: "Estoy cojito"

Àngel Llàcer fue de viaje a Vietnam en febrero de 2024, y durante su estancia allí contrajo una enfermedad provocada por la bacteria Shigella. Eso generó que el icono televisivo sufriera una fascitis necrotizante, por la que tuvo que operarse en cuatro ocasiones de la pierna.

Llàcer pasó catorce días en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). "Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos", reconoció él mismo en una carta publicada en su perfil de Instagram a principios de julio. Desde entonces, el presentador ha estado recuperándose durante un duro proceso de rehabilitación, ya que "estuvo a punto de perder una pierna", según informó Santiago Segura en el programa Y ahora, Sonsoles.

Ahora, meses después, el 14 de noviembre ha acudido a la gala de los Premios Ondas 2024 para acompañar a su amigo Ricard Ustrell: "Los premios de mis amigos son mis premios", ha dicho sonriente ante el micrófono de Europa Pres, y la cámara de Gtres.

Además, los periodistas le han preguntado qué tal se encuentra para conocer su estado de salud actualizado, a lo que él ha respondido con tranquilidad: "Yo estoy bien, cojito pero bien".

El relato sobre su temor a la muerte

Àngel Llàcer volvió a la televisión el 21 de septiembre tras pasar varios meses apartado del foco público para conseguir recuperarse de su grave enfermedad. El presentador acudió al programa catalán Col·lapse, donde se sinceró sobre su recuperación y reconoció que pensó que iba a morirse.

Llácer contó que le dijeron que de esa operación salía sin pierna o no salía, por lo que él decidió despedirse de sus seres queridos. "Claro, yo decía adiós, yo decía... Por si acaso, o sea, no pensaba al cien por cien que me moriría. Yo había vivido la muerte de mi abuela... Mi madre y mi abuela nunca se dijeron adiós porque ninguna de las dos quería admitir que mi abuela se moría", narró.

"Entiendo que perder un hijo es lo peor que te puede pasar, pero yo intentaba explicarles que soy un hijo, pero que tengo 50 años y que había vivido mucho. A mí, lo único que me sabía mal al morir, y lo digo de verdad, era dejaros a todos ustedes", añadió en referencia a sus seres queridos.