Anna Padilla se emociona al hablar de su ruptura con Iván Martín

Tras varias semanas de rumores, Anna Padilla e Iván Martín han confirmado lo que muchos imaginaban: han roto después de casi tres años de relación. La hija de Paz Padilla y Albert Ferrer dio la noticia a través de una publicación en Instagram con un mensaje acompañado de una foto en blanco y negro en la que ambos aparecen abrazos y con el mar de fondo.

"Parece loco que dos personas que se han hecho felices durante tanto tiempo, hoy tengan que separarse para serlo", empezaba este comunicado en el que asegura que esta relación, que ahora llega a su fin, ha sido "lo más real" que ha vivido nunca.

"Solo puedo darle las gracias por cada minuto, por cuidarme, apoyarme, por ser mi compañero en tantas aventuras, y estar siempre ahí en cada pequeño paso que he dado en mi vida", dice de su expareja. Por otro lado, Anna no se lo toma esta ruptura como un fracaso: "Las relaciones no fracasan, terminan", y ha aprovechado para dar las gracias por todas las muestras de cariño hacia la pareja durante todo este tiempo.

Por su parte, Iván ha dado la noticia a través de un vídeo en Instagram Stories en la misma línea de cariño que Padilla: "Anna y yo ya no estamos juntos, nuestros caminos se separan. Yo la quiero muchísimo, ella me quiere muchísimo, somos importantes el uno en la vida del otro porque hemos vivido cosas que ni os imagináis [....] Pero ahora nos vamos a querer de forma distinta".

Anna Padilla conteniendo las lágrimas al hablar de su ruptura

Más tarde, Anna también ha publicado un vídeo en Instagram Stories donde explicaba que se disponía a acudir a un rodaje de su firma de ropa No ni ná, y ha querido agradecer todos los mensajes de apoyo que está recibiendo desde que se ha hecho pública la noticia.

"Me voy a centrar en mis amigos y mi familia son los que me están dando toda la fuerza", ha explicado, para añadir, visiblemente emocionada, que quería agradecer también los mensajes de "todos los amigos y conocidos" que se han enterado de la noticia al mismo tiempo que sus seguidores.

Por último, ha asegurado que va a pasar más tiempo en las redes sociales para interactuar con sus seguidores: "Estar por aquí y hablar con vosotros a mí me hace feliz y me da fuerzas".