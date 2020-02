Miquel Montoro vacila a Dani Mateo con un tractor en Mallorca

En unas horas se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles la 92ª edición de los Premios Oscar. Cinco canciones de lo más diferentes son las que compiten a la estatuilla a Mejor Canción Original: 'I Can’t Let You Throw Yourself', de Randy Newman; '(I'm Gonna) Love Me Again', de Elton John; 'I'm Standing With You', de Diane Warren; 'Into The Unknown' de Kristen Anderson-Lopez y 'Stand Up' de Cynthia Erivo. ¡Las escuchamos!