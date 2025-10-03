Louis Tomlinson y Zayn Malik se reúnen en su próxima docuserie de Netlfix

Los fans de Louis Tomlinson están de celebración. El pasado 1 de octubre conocimos como suena Lemonade, el tema con el que el intérprete de Silver Tongues abre una nueva etapa musical. Este no fue el único gran anuncio que hizo el artista de Out Of My System. Con su nuevo single, vino de seguido los anuncios de su próximo disco How Did I Get Here? y su nueva gira con la que el británico llevará su música por mediomundo.

Los detalles detrás de la nueva docuserie de Louis Tomlinson y Zayn Malik

No obstante, en una mitad carga de lanzamientos acabamos de conocer que Louis Tomlinson tiene otro 'as en la manga': una nueva docuserie con Zayn Malik. Según recoge The Hollywood Reporter, los tres episodios de este proyecto estarán dirigidos por Nicola Marsh, quien también pilotó el documental Child Star de Demi Lovato. Todo apunta a que la docuserie de Netflix podría ver la luz en 2026 y estará producida por Campfire Studios, que ha trabajado en obras como America’s Sweethearts: Las cheerleaders de los Dallas Cowboys o Unknown Number: The High School Catfish.

o Smartless: On the Road.

A su vez, se estima que se haga mención al fallecimiento de Liam Payne, su compañero en One Direction. "La serie ofrece una mirada única al mundo de dos de los hombres más famosos y reservados del planeta, que se sinceran sobre la vida, la pérdida y la paternidad", cuenta uno de los representantes de Malik y Tomlinson.

Según este mismo medio, se estima que ni Harry Styles ni Niall Horan aparezcan en la docuserie. Este proyecto audiovisual llega poco después de que las redes se hicieran eco de unas fotos en las que aparecerían supuestamente Luis y Zayn inmersos en una grabación.

Louis Tomlinson marca en el calendario el lanzamiento de su disco y las fechas de su gira

Lemonade llega como un soplo de aire fresco para sus fans. El tema llega tres años después de su single Silver Tongues. Con este gran anuncio, Tomlinson ha anunciado su tercer disco de estudio How Did I get Here? que llegará el próximo 23 de enero. Un lanzamiento que llega además con otro as en la manga: su nueva gira con la que hará dos paradas en España: el 12 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 13 de abril en el Movistar Arena.

Una gira con la que dará el pistoletazo de salida el próximo 23 de marzo en Hamburgo, a la que le siguen destinos como Oslo, Helsinki, Estocolmo, Copenhague y hasta 6 fechas en el Reino Unido. Un panel de concierto con el que el cantante de Bigger Than Me recorrerá diversos puntos de Estados Unidos.