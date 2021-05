Anorexia, malos tratos y cáncer: la dura vida de Ania Iglesias

Ania Iglesias se convirtió en uno de los rostros televisivos más famosos de España por su participación en la primera edición de Gran Hermano, en el año 2000. La espontaneidad de la vallisoletana hizo que llegase a la final y que le disputara de forma muy dura el puesto de ganador a Ismael Beiro.

Pero a pesar de su fama en ese momento, Aina no se convirtió en una habitual de la televisión como si ocurrió con otros de sus compañeros. Según ha explicado ella misma en una entrevista para ¡Hola! la apartaron "por no cumplir deseos de terceros y mantenerme al margen de ciertos temas".

Anorexia y cáncer de útero

Pero más allá de no ser un personaje televisivo, algo que a sus 52 años afirma que ya no le interesa, el gran calvario que vivió Aina tras su paso por Guadalix fue por otros temas.

Por un lado siguió batallando con la anorexia que empezó a sufrir cuando tenía 20 años y que no terminó de controlar hasta los 40, cuando se puso en manos de los profesionales del hospital Infanta Cristina.

Y este no ha sido el único problema de salud al que se ha enfrentado. Tras superar una tuberculosis pulmonar, Ania tuvo que enfrentarse en 2016 a un cáncer de útero, que le ha impedido ser madre.

Pero tal como recoge en la entrevista, Ania nunca se planteó la maternidad en serio debido a las distintas enfermedades que ha padecido y a su "mala suerte en el amor".

Desvela que sufrió malos tratos

Respecto a la mala suerte en el amor a la que se refiere, Ania también ha desvelado que fue víctima de malos tratos por una expareja. Algo que le ha hecho empatizar con el testimonio de Rocío Carrasco: "La comprendo perfectamente y me da pena que se la juzgue por no haberlo contado antes. Cuando escucho eso de echar en cara a las mujeres que son maltratadas que no denuncien me duele, no saben el terror que se siente".

Afortunadamente, los malos tratos son cosa del pasado y Ania mantiene una feliz relación con Javier Fandiño, con quien incluso ha planeado una boda que tuvo que aplazarse en 2020 por la pandemia de coronavirus.

Continúa su sueño en la interpretación

Tal como ha desvelado en la publicación, el sueño de Ania es ganar un Goya "aunque sea con 80 años". Motivo por el cuál sigue trabajando en el mundo de interpretación, donde ha actuado en la obra de teatro Reciclando a un famoso.