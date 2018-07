La banda de Alex Turner, los Artirc Monkeys , ha hecho suyo un tema de The Strokes . El grupo versionó 'This is Us' en su último concierto en Queens.

Durante su show del pasado martes en Queens (Estados Unidos), la banda Arctic Monkeys ha realizado una versión del clásico de The Strokes 'Is This it', un tema que triunfó en 2001 y que formaba parte del LP con el mismo nombre.

Alex Turner, líder de Arctic Monkeys, es fan de la banda de Julián Casablancas. De hecho, en la canción que abre su nuevo álbum Tranquility Base Hotel & Casino, Turner canta: "Solo quería er uno de los Strokers, ahora mira el desastre que me has hecho hacer".

Esta no es la primera vez que los Arctic Monkeys hacen suyo un tema de The Strokes. Anteriormente ha versionado 'Take It or Leave It', y 'Reptilia'.