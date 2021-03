David Bisbal comparte el vídeo de Álex Casademunt felicitándole el cumpleaños

La repentina muerte de Álex Casademunt en un accidente de tráfico el 2 de marzo ha destrozado a familiares, amigos y seguidores del artista catalán. Entre sus seres queridos, se encontraban la mayoría de compañeros que vivieron con él la primera edición de Operación Triunfo.

Chenoa, David Bisbal, Manu Tenorio, David Bustamante o Geno, le dedicaron preciosos mensajes en redes sociales y muchos de ellos viajaron hasta Mataró (Barcelona) para darle el último adiós a su amigo.

Una semana después, David Bisbal ha compartido a través de Instagram Stories el vídeo que le envió Álex para felicitarle el cumpleaños, en junio de 2020. "Felicidades, brother. Evidentemente, yo no podía faltar. Además, me han dicho que soy el guapo del grupo, así que tendré que hacerlo. Dejando las bromas aparte, de verdad, te quiero felicitar de corazón", empezaba Álex en el vídeo.

"Quiero decirte que lo que pasamos hace 12 años no se va a olvidar ni se va a separar jamás. Sabes que para mí eres como un hermano, que te quiero como tal y que estoy muy orgulloso de ti, de todo lo que estás consiguiendo. De que cada vez te pones el listón más alto y llegas y lo consigues. Eres un ejemplo de trabajo y de superación día a día. Sabes que te admiro mucho y que te deseo lo mejor", finalizaba el artista, añadiendo un "te quiero mucho".

Junto al vídeo, Bisbal agradecía a algunos seguidores que le habían hecho llegar este vídeo de nuevo: "Gracias por mandarme este vídeo. Gracias, gracias, gracias".

Una preciosa despedida

Cuando se enteró de la triste noticia del fallecimiento de su amigo, David Bisbal publicó una bonita imagen de los dos en blanco y negro con un texto breve, pero de lo más emotivo: "¡Álex de mi corazón! He abrazado a mis tres hijos y he pensado en ella, En Bruna. Se que te has convertido en la estrella que más brilla en el cielo. Te quiero amigo mío".

Bruna es la hija de Álex, de 3 años, por la que el cantante se desvivía. Su cuenta de Instagram está repleta de imágenes junto a la pequeña y constantes muestras de cariño y admiración hacia ella.

SEGURO QUE TE INTERESA

— La preciosa carta de despedida del hermano de Álex Casademunt con anécdota de su infancia

— El polémico mensaje de Juan Camus para despedirse de Álex Casademunt

— Mi música es tu voz, la emotiva despedida de los padres de Álex Casademunt a su hijo