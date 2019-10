Kourtney Kardashian arrasa con su disfraz de Ariana Grande

Quedan pocos días para Halloween y Kourtney Kardashian ha recordado su disfraz del año pasado. La celebridad no se transformó en ningún personaje terrorífico, todo lo contrario, eligió ser Ariana Grande .

Si estás pensando tu disfraz de Halloween, quizás te da alguna idea el que llevó Kourtney Kardashian.

La hermana de Kim decidió transformarse en una de las estrellas de la música actual: Ariana Grande. Con una larga coleta, un buen eyeliner, un vestido rosa y con unas botas altas, consiguió imitar a la diva.

Evidentemente para que Kourtney Kardashian se sintiera una auténtica cantante, no dudó llevar un micrófono como complemento y posar ante un piano. Solamente le faltó compartir un vídeo en el que interpretara 'no tears left to cry'.