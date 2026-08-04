La artista Metrika, muy dura ante las críticas al físico de Ariana Grande: "¿Tú qué sabes si tiene un trastorno alimenticio?"

Desde que salió Wicked, las redes se han inundado de comentarios sobre la delgadez de Ariana Grande, afirmando incluso que tiene problemas de salud. El inicio de The Eternal Sunshine Tour y el lanzamiento de petal han reavivado esta conversación en Internet en estas últimas semanas.

Aunque no sea la causa principal, tal y como ella misma le ha contado a su público, Grande llevaba tiempo planeando un descanso para desaturarse del foco mediático. Sin embargo, a pesar de los tantos mensajes negativos que le llegan a la intérprete de God is a Woman, son muchos rostros conocidos los que han mostrado su apoyo a la cantante, entre ellas la artista Metrika, que ha sido muy clara y dura con las personas que critican los cuerpos ajenos.

"Estoy hasta los cojones. No puede ser que tengáis que comentar el físico de todo el mundo", ha lanzado sin miramientos en un vídeo publicado en sus redes sociales. ¿Por qué no os calláis la boca, lo comentáis con vuestras amigas y os cerráis la bocaza que tenéis? Estoy hasta el coño de ver comentarios de mierda hacia el físico de Ariana. ¿Tú qué coño sabes si tiene un trastorno alimenticio o no? Igual deberías mirarte tú si tienes un trastorno alimenticio y te estás proyectando en las demás", ha añadido con contundencia.

"Cuando estás gorda: 'A ver si dejas los bollicaos y donuts'. Cuando estás flaca: 'A ver si te comes un cocido'. ¿Y por qué no te comes tú una polla y dejas de dar por culo?", ha zanjado la artista, que asegura que, en el caso de que Grande tuviese una enfermedad, sería problema suyo y de su familia, y no de las "opinólogas" con "complejo de psiquiatra". Muchos fans de Ariana Grande han aplaudido las palabras de la valenciana desde este enfado tan directo.

Ariana Grande anuncia que se retira temporalmente de la vida pública

Apenas dos días después del lanzamiento de petal, el equipo de Ariana Grande anunció el domingo 2 de agosto que la artista "se alejará temporalmente de la vida pública tras finalizar la gira Eternal Sunshine", que termina el próximo 1 de septiembre en Londres. En el primer concierto de Chicago, la artista aclaró que se trata de "una decisión tomada desde la reflexión y el empoderamiento", y que, a pesar de los comentarios negativos, la gira está siendo "la experiencia más sanadora, hermosa, enriquecedora, magnífica y especial" de su vida.