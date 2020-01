Así es el entrenamiento en pareja de Laura Escanes y Risto Mejide para ponerse en forma

Dese que nació la pequeña Roma en octubre del año pasado, Laura Escanes y Risto Mejide están inmersos en vivir cada minuto de los primeros meses de vida de su hija.

Pero eso no significa que de vez en cuando no intenten sacar tiempo para ellos, como han hecho recientemente. La pareja ha dejado a Roma en casa para ir juntos al gimnasio a ponerse en forma con la ayuda de la entrenadora personal y ex deportista de élite Cristina Díaz.

De entre todas las imágenes que han compartido a través de redes sociales, la más comentada ha sido una en la que ambos aparecen vestidos con ropa depotiva, mientras Laura mantiene el equilibrio subida a las rodillas de Risto; que a su vez hace fuerza por sostener a su mujer mientras hace una sentadilla con la espalda apoyada en la pared.

Mientras él compartía la foto con un divertido: "Estaría contigo toda la eternidad, pero si no te importa buscamos una postura en la que aguante más de 1 minuto. #toelrrato", ella la publicaba a través de Instagram Stories con un "¿Dónde estás, Risto?".