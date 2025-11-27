Ana Guerra habla de la relación de Aitana y Plex: "Qué bonito tener a alguien así"

Ana Guerra, en su visita a El Hormiguero el 1 de mayo de 2025. | Gtresonline

Ana Guerra le tiene un gran cariño a Aitana, después de haber vivido la experiencia de Operación Triunfo 2017 y haber compartido ese hit de aquellos años, Lo malo. Y la artista no esconde que le desea lo mejor.

La intérprete de Ni la hora fue preguntada sobre la relación de la catalana con el youtuber Plex, y lejos de no pronunciarse al respecto, la canaria ha halagado mucho al joven y la relación tan mediática.

"Tuve la oportunidad de conocerle a él cuando fui a cantar en Barcelona con Aiti, y me pareció un amor de tío", ha expresado sobre Plex, de quien también ha asegurado que tiene "un aura muy blanca".

"Me parece buena persona", ha explicado Ana Guerra sobre el youtuber, lo que le hace alegrarse por la relación de Aitana. "Qué bonito que tenga a alguien así en la vida", ha expresado, muy cariñosa.