Rosalía y Travis Scott se rodean de niños en TKN, su nueva colaboración

Rosalía se une a Travis Scott en TKN , una colaboración que llega con varios meses de retraso pero que está llamada a relegar a su anterior feauturing - Highest in the Room - a la categoría de anécdota.

Con el mismo modus operandi que en otras ocasiones pero con el doble de expectación, Rosalía estrenó este jueves a las 18h su colaboración con el gigante Travis Scott en TKN, un tema que tenían grabado hace meses y cuyo estreno pospusieron porque era "demasiado agresiva" y no encajaba con la situación de alarma mundial.

El vídeo lleva el sello de Canadá, la productora responsable de los visuales de Malamente y Pienso en tu Mirá. De hecho, en este clip hay planos muy parecidos a los de Malamente, con Rosalía con la mirada fija en medio de la carretera. También el formato del rodaje ha sido el mismo, 35 mm.

El gancho de la canción no es otra cosa que su título repetido hasta la saciedad por unos artistas que cantan en castellano e inglés, con una base que mezcla psicodelia urbanita con sonidos muy parecidos a los de una cítara, un tipo de guitarra árabe.

En 2019, Rosalía y Travis Scott colaboraron en 'Highest in the Room' junto a Lil Baby. Más recientemente, el rapero se asoció con Kid Cudi para el featuring "The Scotts", que debutó en el concierto de Fortnite que logró reunir a 27, 7 millones de seguidores.

LA DUALIDAD DE ROSALÍA

Mientras algunos artistas buscan que todas sus canciones se posicionen en los primeros puestos en los rankings, la ambición de Rosalía parte de la dualidad de su estrategia de ventas. Singles como Fucking Money Man, A Palé o Barefoot in the Park tienen altas dosis de riesgo, creatividad y experimentación, características que no existen en Con Altura o Yo x Ti Tu x Mi, temas pensados para el consumo global y de masas. TKN parece pensado para estar en este segundo grupo.

De esta manera, queda claro que más que la omnipresencia permanente, Rosalía se exige a sí misma una constante evolución, un crecimiento personal y profesional que todavía no sabemos hasta qué cima la encumbrará.