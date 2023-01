Así suena Flowers, la canción de Miley Cyrus llena de indirectas a Liam Hemsworth

Una vez más, la que fuera Hannah Montana en la icónica serie de Disney Channel vuelve a reinventarse para crear un nuevo concepto musical, la enésima vuelta de tuerca que da durante su carrera.

Miley Cyrus ha pasado de ser una niña Disney (The Best of Both Worlds) a subirse a una bola de demolición (Wreking Ball) y perrearle a un osito de peluche en directo (We Can't Stop) para luego sacar su lado más romántico (Malibu).

Con Flowers llega la primera pieza del puzle que será su álbum Endless Summer Vacation, cuyo estreno se espera para el próximo 10 de marzo.

La música y las imágenes de este nuevo álbum, Endless Summer Vacation, son un reflejo de la fuerza que ha encontrado al centrarse en su bienestar físico y mental. Grabado en Los Angeles y producido con Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike WiLL Made-It y Tyler Johnson, Miley describe el álbum como su carta de amor a Los Angeles.

Fue en noviembre de 2020 cuando Miley lanzó su séptimo álbum de estudio, Plastic Hearts. El disco, aclamado por la crítica, debutó en el nº 1 de la lista de los mejores álbumes de Rock de Billboard y es su sexto álbum nº 1, lo que convierte a Miley en la artista femenina de este siglo con más debuts entre los 10 primeros álbumes de la lista.

Los versos de 'Flowers' responden a la canción favorita de Liam Hemsworth

En 2013 el actor había comentado que su canción favorita era When I Was Your Man, de Bruno Mars, un tema al que Miley ha respondido en su nuevo single, que además es el buque insignia de su nuevo álbum, bautizado como Endless Summer Vacation, cuyo estreno llega el próximo 10 de marzo.

En Flowers, la artista hace referencias a la letra de When I Was your Man de Bruno Mars (2012) pero desde una perspectiva de superación y amor propio. Si Bruno Mars desea que otro hombre "compre flores" a la chica de la que está enamorado, Miley contesta que no hace falta. Que ya se compra ella misma sus propios ramos.

Bruno Mars: Espero que te compre flores

Espero que te sostenga la mano

Darte todas sus horas

Miley Cyrus: Puedo comprarme flores

Puedo sostener mi propia mano

Hablar conmigo mismo durante horas

No solo la letra de Flowers casa a la perfección con la de Bruno Mars, existen otro tipo de referencias que evidencian que la canción es un dardo musical a su expareja. Una vez más, la música sirve para cicatrizar heridas y hacer borrón y cuenta nueva.

La fecha de estreno, el mismo día del cumpleaños de Liam Hemsworth

Es mucho más que una simple casualidad. Mira que hay días en enero para estrenar nuevas canciones, pero Miley Cyrus ha elegido precisamente el 13 de enero para el lanzamiento oficial de Flowers.

¿Y qué pasa el día 13? Pues que es el día del cumpleaños de Liam Hemsworth, que nació en 1990. Este 2023 soplará 33 velas.

"Eres mi mejor amigo desde el día que te conocí", escribió en un post en Instagram para felicitarle públicamente en 2017.

Las flores con las que decoró su boda

Otro detalle de lo más llamativo es que el single se llama Flowers (flores), que es el elemento principal con el que decoró la ceremonia en la que se dio el sí quiero con Liam Hemsworth.

La boda tuvo lugar en diciembre de 2018, solo ocho meses antes de su ruptura.

El gesto del videoclip, el mismo que le hizo a su ex en una alfombra roja

En uno de los fragmentos del videoclip de Flowers que la cantante mostró antes del estreno oficial se ve a Miley subir por una colina mientras se mueve y contonea al ritmo de la música.

Un gesto terriblemente parecido al guiño que Miley le hizo a Liam mientras la pareja hacía una entrevista en la alfombra roja de la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar de 2019.

