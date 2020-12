"No os asustéis": India Martínez muestra la fuerte reacción alérgica que la ha salido en la cara

India Martínez ha querido compartir con sus seguidores, un problema que viene sufriendo desde hace un tiempo y que le provoca una enorme reacción alérgica en la cara: "aún no sé porque me salen".

En la publicación, vemos a la cantante mostrando una inflamación con rojez justo debajo del ojo y aprovechando para hacer una reflexión sobre las apariencias y la idea de perfección.

"A veces intentamos enseñar nuestra mejor cara, pero hay días que amanezco o me voy a dormir así... Tengo reacciones alérgicas que aún no sé porque me salen. Pero desde hace algún añito, esta también soy yo. Así que, si algún día no puedo ocultarme, no os asustéis", escribía India Martínez junto al vídeo en su cuenta de Instagram.

Se trata de un brote alérgico con el que la artista asegura que a veces se acuesta o se levanta, y que aún no sabe cuál es la causa.

En el vídeo podemos ver perfectamente la hinchazón bajo el ojo: "esta también soy yo... así que si algún día no puedo ocultarme, no os asustéis", pide a sus seguidores, mostrándonos cómo la realidad tras el maquillaje y los filtros es a veces menos ideal de lo que imaginamos.