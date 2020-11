Ataques a Laura Escanes por hablar en catalán a su hija: "Habla a esa criatura en castellano, joder"

Desde que Laura Escanes se convirtió en mamá, la infuencer ha puesto todos sus esfuerzos en educar a la pequeña, algo que ha estado compartiendo -en cierta medida- a través de su cuenta de Instagram. La joven es muy celosa de su intimidad, pero eso no significa que no pueda contar su experiencia para ayudar a otras mamás que tengan o quieran tener hijos pronto.

Hace unos días Escanes compartía los primeros pasos de su hija, pero también ha hablado de temas más serios como la 'regresión del sueño', un pequeño trastorno que sufre la pequeña Roma y que para los padres es "agotador". Sin duda alguna, Escanes y Risto Mejide se han preocupado desde el primer día por darle lo mejor a su hija, pero la joven también ha mostrado sus puntos débiles. "Me he sentido juzgada por no dar el pecho", decía ante su decisión de no ser madre lactante.

Sin embargo, en las redes sociales existe el peligro de no saber con quien nos vamos a cruzar, y la influencer lidia cada día con usuarios que no comparten la manera que tiene de educar a su hija. Parece ser que hay a quien no le gusta que Escanes le hable a la pequeña en catalán, algo tan natural que lejos de cabrear a la joven, le produce risa.

"Habla a esa criatura en castellano joder! Que lo único que hacéis con estas cosas los catalanes es fomentar división civil conflictos civiles. Y ahora vas y bloqueas que me estarás dando la razón", le comentaba un seguidor, un mensaje que pone de relieve la escasa apertura de miras de algunos usuarios.

"Pero qué dices? Jajajajjajaja", se limitaba a contestar Escanes, que no entraba en más discusión por este tema.