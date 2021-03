Los audios de Casillas hablando de 'celos y egoísmo' que explican su ruptura

Sara Carbonero e Iker Casillas confirmaban su separación el viernes 12 de marzo tras meses de rumores sobre un distanciamiento entre la pareja.

En el texto, la expareja aseguraba que la decisión se había tomado de mutuo acuerdo y que su amor de pareja "tomaba caminos separados pero no lejanos", haciendo referencia a los dos hijos que tienen en común y que los mantendrán unidos como familia, aunque hayan roto su relación sentimental.

Unas palabras llenas de cariño y comprensión hacia el otro, que hacía ver que Iker y Sara habían meditado mucho esta decisión. Sin embargo, y como siempre ocurre en estos casos, parece que hay más motivos que no han querido explicar públicamente pero que se están filtrando en algunas redacciones de prensa del corazón.

Los audios de Casillas a una amiga íntima

Una amiga del círculo cercano del portero ha compartido unos audios en los que se escuchaba a Casillas haciendo referencia a "celos y egoísmo". La difusión de estas notas de voz podrían haber sido el desencadenante del comunicado de la pareja confirmando su ruptura.

Kiko Matamoros, que ha sido uno de los colaboradores de televisión que ha tenido acceso a los audios, explicaba que Iker reflexionaba sobre su relación y sobre su propio comportamiento. En esta confesión a su amiga reconocía que no había estado a la altura durante el cáncer de ovarios que le diagnosticaron a Sara Carbonero, muy poco después de que él mismo sufriera un infarto.

Dos golpes durísimos para el matrimonio que "no se supieron digerir" y que serían la causa de la ruptura, según desvelaba Matamoros tras escuchar los audios de Casillas.

En Oporto ya estaban separados

No es la primera vez que Iker reconocía que había sido el culpable de la crisis de su relación. En una entrevista que le concedió a Gustavo González en 2020, Iker aseguraba que no había dado a Sara toda la atención que merecía.

Pero ahora el periodista ha explicado en exclusiva a Socialité que el portero le confesó off the record que ya no estaban juntos, que vivían en plantas separadas en su casa de Oporto y que no hacían vida de pareja. Una situación que, según Gustavo, Casillas no quería hacer pública y que le pidió que no lo contara en la publicación de la entrevista.

Posibles terceras personas

Por último, Gustavo explicaba que a pesar de que Iker es muy discreto con su vida personal, no tardaremos en verlo con una nueva pareja. Por otro lado, Kiko Matamoros explicaba que al escuchar los audios del guardameta con su amiga, le llamaba la atención la gran complicidad que tenía con esta, y también ponía sobre la mesa una posible tercera persona como parte de la causa de la ruptura.

