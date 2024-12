Barry Keoghan se pronuncia tras los rumores de ruptura con Sabrina Carpenter y exige respeto

Barry Keoghan y Sabrina Carpenterhan sido noticia recientemente por la supuesta ruptura de su relación sentimental. Según informó People, la pareja ha decidido terminar su relación un año después de que empezaran a salir. "Ambos son jóvenes y están centrados en su carrera, por lo que decidieron tomarse un descanso", ha dicho una fuente cercana al medio.

Sin embargo, las novedades sobre su romance no se han quedado ahí. Los rumores han ido más allá, alegando que el motivo de la ruptura ha estado provocado por una infidelidad del actor con la influencerBreckie Hill, quien ha desmentido conocer a Barry Keoghan en un vídeo publicado este domingo 8 de diciembre.

"Mentiras absolutas, odio, comentarios repugnantes sobre mi apariencia, carácter, cómo soy como padre y cualquier otra cosa inhumana que puedan imaginar"

En este sentido, las declaraciones de la creadora del contenido han llegado unas pocas horas después de que el actor irlandés publicara en su perfil de X (antes Twitter) un contundente comunicado donde pide que dejen de acosarle, siendo esta la primera vez que Barry Keoghan se pronuncia sobre la polémica.

Las duras palabras de Barry Keoghan

"Solo puedo aguantar hasta cierto punto. Mi nombre ha sido arrastrado por internet de formas a las que normalmente no respondo", empieza diciendo el intérprete en el texto, el cual ha sacado a la luz después de haber cerrado su perfil público de Instagram.

"Ahora tengo que responder porque esto ha llegado a un punto donde se están cruzando demasiados límites. Desactivé mi cuenta porque ya no puedo permitir que estas cosas me distraigan de mi familia y mi trabajo. Los mensajes que he recibido no deberían ser leídos por ninguna persona", dice. Barry Keoghan asegura haber sido víctima de "mentiras absolutas, odio": "Comentarios repugnantes sobre mi apariencia, carácter, cómo soy como padre y cualquier otra cosa inhumana que puedan imaginar".

Sabrina Carpenter y Barry Keoghan | Youtube

A continuación, enumera algunos actos que suponen "cruzar una línea". "Arrastrando mi carácter y todo por lo que trabajé extremadamente duro y que represento. Hablando de cómo crecí, e involucrando a mi querida madre en esto también. Golpeando la puerta de la casa de mi abuela. Sentándose fuera de la casa de mi hijo, intimidándolos", describe en relación con su hijo, nacido en 2022 y fruto de su relación con la enfermera Alyson Sandro.

"Cada día trabajo más duro para exigirme a mí mismo en todos los niveles, ser la persona más saludable y fuerte para ese niño. Quiero proporcionarle oportunidades para aprender, fracasar y crecer. Quiero que pueda admirar a su padre, tener plena confianza en mí y saber que lo apoyaré pase lo que pase. Necesito que recuerden que él tendrá que leer todo esto sobre su padre cuando sea mayor. Por favor, sean respetuosos con todos", zanja con severidad.