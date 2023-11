Belén Rueda, de cerca: sus hijas, su exnovio 20 años más joven y las duras palabras sobre la muerte de su hija María

Un amor italiano cambió la trayectoria profesional de Belén Rueda. La actriz de 58 años tenía 20 cuando decidió dejar los estudios de arquitectura para casarse con su novio Massimo e irse a vivir a la localidad italiana de Gallo di Petriano.

El matrimonio duró solo dos años, pero Belén Rueda asegura que no borraría esa experiencia de su vida. Sus años al lado de Massimo le sirvieron para convertirse en bilingüe en italiano, algo que profesionalmente la ha ayudado, y además le sirvió para orientar definitivamente su carrera. Además, si echa la vista atrás, no cree que hubiese terminado arquitectura.

Así, en 1990, con 25 años pasó su primer casting y se convirtió en azafata del programa VIP Noche, el programa de Emilio Aragón del que terminó siendo copresentadora, y debutó como actriz en 1997 en la serie Médico de Familia.

Rodaba Los Serrano cuando Alejandro Amenábar la llamó para grabar la película Mar Adentro, película que le valió el Goya a Mejor, y que le abrió las puertas del cine. Desde entonces ha grabado ya más de 20 películas. La última, La ermita, se acaba de presentar en el Festival de Sitges.

"Nunca le agradeceré lo suficiente a Alejandro Amenábar el regalo que me dio con el papel de 'Mar Adentro"

"Para mí fue un privilegio que Alejandro se fijara en mí y me diese esa oportunidad. Cuando hice las pruebas no tenía aún el guión. Cuando me lo dio, una vez que decidió que yo haría el personaje, me dijo: 'Cuando lo leas, me llamas'. Lo leí y me impactó. Era la una y media de la madrugada. Necesité de un buen rato para asimilar lo que había leído y, entonces, le mandé un mensaje para ver si estaba despierto y hablamos. Me pareció un guión tan adulto, con una profundidad en los personajes, que nunca le agradeceré lo suficiente el regalo que me dio con ese papel. Recuerdo que, cuando Luis San Narciso —el director de casting— me dijo que Amenábar quería hacerme una prueba, le dije que no me tomara el pelo, que se dejase de bromas. Ese comienzo sigue siendo algo inolvidable", contó la actriz en una entrevista en El Imparcial sobre el director, con el que se fundió en un emocionante abrazo al recibir el Goya.

La dura pérdida de su hija María

Belén Rueda agradeció el Goya lanzando un beso al cielo y fue inevitable pensar en su hija María, la segunda de las tres hijas que tuvo con su segundo marido, el productor Daniel Écija, con quien estuvo casada de 1990 a 2004.

María (1996) falleció con solo 11 meses poco después de que los médicos le diagnosticaran una cardiopatía congénita severa. Fue sin duda uno de los momentos más duros de la pareja y ante el que siempre han sido muy discretos.

La actriz ha evitado hablar de este duro episodio en sus entrevistas, aunque decidió sincerarse en una entrevista en 2018 con Bertín Osbornehablando abiertamente sobre sus sentimientos. "Paré el mundo. María nació con una cardiopatía y no hice nada de trabajo, me dediqué a ella e intenté sacarla adelante, pero no fue posible, porque con 11 meses falleció", contó en su programa.

Las hijas de Belén Rueda y su papel como madre

Belén Rueda siempre ha tenido claras sus prioridades como madre. Desde que nació Belén, la mayor de las tres, tomó una decisión y ha sido fiel a ella mientras fueron pequeñas.

"Nunca he estado más de 15 días sin verlas. No me arrepiento de haber rechazado trabajos porque iba a estar mucho tiempo sin verlas (…) Cuando rodé El orfanato pedí acabar siempre los jueves, rodábamos en Asturias y aunque fueran las dos de la mañana, cogía el coche y volvía a Madrid para estar con ellas", contó a Bertín sobre la infancia de Belén (1994) y Lucía (1999).

La actriz contó también que tiene una estrecha relación con las dos, aunque siempre desde el papel de madre guay: “Pero mami, no amiga guay. Tenemos mucha confianza. Me cuentan muchas cosas, no todas porque no es necesario. Ahora es cuando me toca a mí y he podido hacer otras cosas".

Para su hija mayor —que guarda un impresionante parecido físico con su madre—, la protagonista de Los Serrano se ha convertido además en inspiración y en un apoyo fundamental en su carrera. Desde que era pequeña, Belén tuvo claro que ella también se quería dedicar a la interpretación, una idea que no terminaba de convencer a sus padres. Por eso compaginó sus estudios de interpretación con la carrera universitaria de Comunicación Audiovisual.

"Aunque al principio pienses, 'Ay, no", contó en El País sobre la decisión de Lucí , “luego te parece lo lógico. Lo único que le dije fue que ya sabía lo que era esto, 12 horas de trabajo, se acabó salir... Cuando estás estudiando tu tiempo lo organizas como quieres, cuando estás trabajando, no”

Belén Écija debutó en el teatro y luego ha aparecido en algunas series, entre ellas La Valla, la producción Madres, protagonizada por Belén Rueda, y la serie diaria 4 ESTRELLAS. También ha creado junto a unas amigas la productora Apolo Production y es una apasionada de la moda y el deporte, como su madre y su hermana y su pareja Jaime Sánchez.

Al contrario que su hermana mayor, Lucía no ha mostrado ninguna inclinación por el mundo del espectáculo y la interpretación, y apenas se la ha visto en ningún acto público. La benjamina de las Écija-Rueda estudió en la Universidad Autónoma de Madrid y, por lo que se puede ver en su Instagram, ha decidido situarse tras las cámaras llegando a formar parte del equipo de la serie Cristo y Rey.

Su auténtica pasión es el surf, deporte que practica con el que desde hace un tiempo es su pareja, Artur Tadel, con quien ha creado la empresa Surf Camp Amigos.

El final de su relación con el piloto Javier Artime

Desde que rompió con Daniel Écija en 2004, varios han sido los hombres con los que Belén Rueda ha compartido su amor: desde su breve romance con Javier Bardem, al que conoció en Mar Adentro, pasando por el también actor José Luis García Pérez, el técnico Eduard Bonilla, el empresario francés Roger Vicent, el empresario Diego Rodríguez y el argentino Francis Malfatto.

En 2019 todo cambió al aparecer en su vida el piloto de avión Javier Artime, veinte años más joven que ella, con el que la actriz parecía haber encontrado a la pareja perfecta. Junto a él posó en la alfombra roja del Festival de Sitges y en la de los Goya de 2022, y también ha presumido de románticos viajes e inolvidables momentos en Instagram —de hecho, pasaron juntos el confinamiento junto a las hijas de ella—.

Todo cambió en enero de 2023 cuando, tras tres años y medio juntos, se anunció la ruptura después de varios meses en crisis. Su propia hija Belén fue la encargada de confirmarlo: "Mi madre ahora está sola, pero acompañada, acompañada por nosotros. Yo he estado mucho tiempo sola y ahora lo está ella, no pasa nada, porque ella nunca está sola, nos tiene a nosotros y a sus amigas. A toda su gente. Ella está bien".

La vida sentimental de Belén Rueda ha estado llena de subidas y bajadas, sin embargo, siempre ha tenido a su lado a sus dos hijas, las personas que más quiere en el mundo y están ahí para darse su apoyo.