Blanca Suárez veta de un grupo de WhatsApp de ‘El Internado’ a algunos de sus protagonistas

Durante un directo de Instagram de Dani Retuerta con Fernando Tielve, se ha revelado que Blanca Suárez creó un grupo de WhatsApp con los actores de 'El Internado' pero no añadió a algunos de ellos.

El secreto ha salido a la luz después de que un usuario preguntara si tenían un grupo en la red social, a lo que Tielve respondió que "Yo tengo un grupo de WhatsApp con Ana de Armas, Elena Furiase y con más gente. Todos juntos hicimos una vez un grupo, pero no tuvo micho movimiento, la verdad", y Retuerta añadió que "Yo en ese grupo no estuve".

El actor explicó que ese grupo lo había creado Blanca Suárez para organizar un reencuentro con Ana de Armas, que iba a estar unos días en España. Además, aclaró que Yon González "tampoco sabía de ese grupo" y por lo tanto "tiene que más que ver con el grupito que teníais, porque Ana y Blanca se veían mucho porque vivían cerca".

Por lo tanto, se trataba más de un grupo de amigos y no de "una quedada de 'El Internado'", como aclaró Retuera, que no le dio más importancia y declaró que "Al final somos compañeros de trabajo y aunque no te lleves mal con nadie no vivimos cerca".

Asimismo, Fernando Tielve también concluyó diciendo que "Cada uno ha tomado un rumbo y no pasa nada, pero a mí siempre me hace mucha ilusión".