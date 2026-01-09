La bonita relación de amistad entre José Yélamo y Roberto Leal

Hace 20 años nacía una de las amistades más sólidas de la televisión, Los presentadores Roberto Leal y José Yélamo coincidían en la pequeña pantalla y sellaban una bonita relación que dura hasta hoy.

Este 2026 coinciden en un gran proyecto. El conductor de La Sexta Xplica se convierte en concursante de la sexta edición de El Desafío, mientras que el sevillano vuelve a ser el presentador del formato.

Un proyecto en el que su complicidad de ambos será protagonista.

Juntos en televisión

Fue a principios de los 2000 cuando ambos fueron compañeros de trabajo durante años en el programa España Directo. Y con el tiempo han vuelto a coincidir en Atresmedia.

En sus intervenciones públicas, los presentadores han mostrado sin tapujos su gran confianza con piques y bromas. Así ha ocurrido en algunas ocasiones en Pasapalabra, cuando presentador e invitado han comentado que se han 'robado' ropa mutuamente en alguna ocasión.

Tal es su buen rollo que hasta bromearon en su momento sobre intercambiarse Pasapalabra por laSexta Xplica. "Roberto, te lo pasas un poquito mejor tú ahí que yo aquí, que aburrirme no me aburro", expresó Yélamo.

Y la respuesta de Leal fue clara, entre risas: "Tú te llevas el bote con los comentarios de unos y de otros, es algo parecido". "Además, como dicen que nos damos un aire, aunque yo no lo veo, podemos intercambiarnos un día", propuso.

Ese intercambio no se ha producido por el momento, y en su próximo proyecto juntos (El Desafío 6), Roberto Leal será el presentador y José Yélamo el concursante.

Leal ofició la boda de Yélamo

Si algo deja claro el gran vínculo de los presentadores es que Roberto Leal y su mujer Sara Rubio oficiaron la boda de José Yélamo y Paula del Fraile.

"La vida nos unió a los tres hace 12 años. Anoche fuimos nosotros los que unimos en vida a nuestros José Yélamo y Paula del Fraile. Maestros de ceremonias de dos amigos de esos que se llevan en un rinconcito muy especial de nuestros corazones. Todo salió bien. Nada podía salir mal. ¡Vivan los novios!", compartió el presentador andaluz en sus redes sociales.

Es habitual ver fotografía de los presentadores juntos disfrutando de su tiempo libre. Por ejemplo, ellos y sus respectivas parejas se embarcan en viajes de ensueño a destinos como Camboya.