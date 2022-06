Brad Pitt y Gwyneth Paltrow recuerdan sus noviazgo: "Te quiero mucho"

Sin duda, Brad Pitt y Gwyneth Paltrow se convirtieron en una de las parejas estrella de la década de los 90. Los actores iniciaron su relación en 1994 tras coincidir en el rodaje de la película Seven, y durante tres años pasearon su amor por Hollywood hasta el punto de llegar a prometerse. Lamentablemente, la pareja rompió a un mes de la boda sin dar muchas explicaciones públicas.

Desde entonces, la vida sentimental de ambos ha dado muchas vueltas. Al poco tiempo de romper con Paltrow, Brad comenzó una relación con Jennifer Aniston, con la que sí se dio el 'sí quiero', aunque rompieron en 2005. Poco después se enamoró de Angelina Jolie en el rodaje de Sr. y Sra. Smith, con quien tiene seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox. Brad y Angelina protagonizaron un sonado divorcio en 2016 por el que se vieron involucrados en una lucha por la custodia de sus hijos y otra batalla legal por los viñedos que compartían en Francia.

Por su parte, Gwyneth Paltrow comenzó una relación con Chris Martin, vocalista de Coldplay, en 2003. La actriz y el cantante llegaron a casarse y tuvieron dos hijos, Apple y Moses. Pero su amor tampoco fue eterno y se divorciaron en 2016. Desde 2018, Paltrow mantiene una relación con el guionista Brad Falchuk.

La nueva declaración de amor de Brad Pitt y Gwyneth Paltrow

Gwyneth es propietaria del imperio online Goop, en el que además de vender productos que van desde ropa, cosmética a suplementos alimenticios. Además de publicar una revista trimestral y realizar podcast. La actriz y empresaria ha entrevistado a Brad Pitt con motivo el lanzamiento de una línea de camisas de cachemir llamada God’s True Cashmere.

En un momento de la conversación, Gwyneth le habla a Brad de su padre, Bruce Paltrow. La actriz le recuerda unas palabras que le dijo su progenitor cuando estaba a punto de casarse con Brad. "Nunca olvidaré que cuando estábamos prometidos, él vino un día, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo: 'Nunca entendí lo que querían decir cuando dicen que estás ganando un hijo, pero es que estoy ganando un hijo’. ¿Qué impacto tuvo en ti? Aunque lamentablemente no nos casamos".

Pitt no ha querido ahondar en el hecho de que finalmente rompiesen antes de pasar por el altar, pero sí que se ha mostrado muy cariñoso con su ex: "Bueno, sí. ¿Pero todo va bien, no?", a lo que ella le respondió “Sí. Finalmente encontré al Brad con el que se suponía que me casaría. Solo me costó 20 años", haciendo referencia a su "otro" Brad, su actual marido Brad Falchuk.

Apreciando su amistad con perspectiva, Brad no ha dudado en mostrarle su amor a Gwyneth: "Y es maravilloso tenerte como amiga ahora. Te quiero". "Te quiero mucho", le ha respondido ella dejando claro la buena relación que tienen en la actualidad.