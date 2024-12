"Cada segundo me sentí valorado": El emotivo mensaje de Kam, el bailarín más famoso del 'The Eras Tour' que se despide de Taylor Swift

The Eras Tour ha llegado a su fin después de casi dos años convirtiéndose en la gira más exitosa de la historia de la música. Taylor Swift ha marcado con él un antes y después en lo que se entiende por conciertos multitudinarios.

La cantante se despidió en Vancouver muy emocionada por todo lo que ha supuesto para ella esta gran gira, con la que ha conseguido récords que parecían inalcanzables. Además, también se ha despedido de su equipo con un altísimo bonus en sus sueldos, el cual refleja las grandes ganancias que ha tenido la artista.

Y ahora ha sido el turno de decir adiós para Kam, el bailarín más famoso del The Eras Tour que jugaba con los idiomas en la canción We are Never Ever Getting Back Together. El artista se ha mostrado especialmente emocionado por el fin de esta bonita y magnífica etapa que le ha hecho recorrerse el mundo entero.

"No he parado de llorar desde el domingo... y por ese simple hecho, no estoy del todo preparado con las palabras adecuadas para resumir toda esta experiencia y los últimos 2 años de mi vida, así que chicos, POR FAVOR, tengan paciencia conmigo mientras busco la mejor manera de hacerlo...", ha expresado en el post de Instagram de despedida.

Así, ha acabado poniendo el foco en la propia Taylor Swift, quien le ha hecho vivir todo esto: "PERO lo que puedo y estoy preparado para hacer es decirle ¡gracias a mi jefa!". "¡Taylor! ¡Mi chica! has dirigido este barco a la perfección. ¡Con tanta gracia! ¡Con aplomo, confianza, corazón, pasión, amabilidad, absoluta valentía y amor!", ha dicho, halagando a la intérprete de Love Story.

"CADA SEGUNDO de esto contigo me sentí visto, honrado, celebrado, valorado, respetado... cariño, te seguiría a cualquier parte en cualquier momento en cualquier universo en CADA vida. ¡Ha sido el honor de mi vida haber estado a tu lado noche tras noche!", ha expresado, dejando clara su admiración por Swift.

Para quitarle tanto dramatismo al mensaje, Kam acaba con un chascarrillo, también dirigido a la cantante de Blank Space: "No me dejaré llevar demasiado porque sé que se acerca tu cumpleaños y probablemente tenga alguna mierda demasiado sentimental que decir. LMFAO ¡Pero te amo! ¡Gracias!".

El bailarín ha acompañado el bonito texto con dos fotografías de la despedida, donde él y Taylor se abrazan sobre el escenario para decir adiós al The Eras Tour.